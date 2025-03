Khadra, scrittore ed ex ufficiale:: "I popoli possono fermare le guerre"

Ex ufficiale dell’esercito algerino, grande scrittore con lo pseudonimo Yasmina Khadra, che è il nome della moglie, Mohamed Moulessehoul non approva la violenza perché l’ha conosciuta e non ama la guerra perché l’ha fatta "ed è un fallimento" dice. Nel suo nuovo libro I virtuosi (Sellerio) ci porta nell’Algeria dell’inizio del ventesimo secolo, dominata dalla colonizzazione, dove un ragazzo poverissimo, Yacine, sceglie la via del coraggio. "Il giovane protagonista in realtà è mia madre che non ha mai fatto del male a nessuno, eppure aveva vissuto sulla sua pelle tante ingiustizie" racconta Khadra, in Italia per “Libri come“, la festa del libro e della lettura che si è conclusa ieri a Roma. A sua madre "che non sapeva né leggere né scrivere" è dedicato I virtuosi e al coraggio "che non esiste più".

"Le guerre si possono evitare. I popoli devono risvegliarsi, assumersi le loro responsabilità. Chi ha la possibilità di prendere decisioni politiche deve essere rimesso al proprio posto – dice lo scrittore ex militare – Tutti i popoli aspirano a vivere nella pace e tranquillità, non i politici che sono capaci di tutto per raggiungere il loro fine che non sempre è quello del popolo".

Per Mohamed Moulessehoul – settantenne che vive a Orano per la maggior parte del tempo e qualche mese a Parigi – Trump, Putin, Netanyahu "si sentono al di sopra della legge. Mi ricordano l’Ubu re di Alfred Jarry, sono i tre cavalieri dell’Apocalisse". "Quello che sta accadendo in Ucraina – continua – dimostra che il mondo può essere devastato per un nonnulla. Quello che sta accadendo a Gaza mostra che la coscienza è morta. Come si può assistere in diretta a un genocidio senza avere il diritto di indignarsi?" afferma.

"Il mondo non è mai stato perfetto. Abbiamo inventato l’elettricità, l’acqua corrente ma in realtà non c’è stata nessuna evoluzione positiva dell’umanità". Pieno di umanità, I virtuosi va nella direzione opposta a quella in cui cammina velocissimamente il nostro mondo. "Tutto dipende da noi. È l’uomo che sceglie il suo destino. I virtuosi sono le persone che preservano la loro parte di umanità anche nei momenti più difficili".