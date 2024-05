Accolto come una superstar al Salone di Torino, ieri il re del thriller Joël Dicker ha detto del suo ultimo ultimo bestseller Un animale selvaggio (La nave di Teseo): "Racconta questo mondo in cui siamo ossessionati dagli altri e dai noi stessi. Ci aspettiamo su Instagram che gli altri ci diano l’ok, apparendo diversi da come siamo in realtà".