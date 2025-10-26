Il romanzo delle rinnovabili. Affari e lotte sociali in Sardegna

Alcuni la chiamano “decarbonizzazione“, altri – gli avversari, in genere ecologisti poco addomesticati – preferiscono parlare di “speculazione energetica“: di sicuro è un grande affare e potrebbe presto trasformare profondamente il paesaggio, e non solo quello, della Sardegna. Nell’isola è in atto un conflitto politico – anche ideologico, nel senso di un conflitto sui modelli di società – che potrebbe rivelarsi esplosivo. Da un lato ci sono grandi progetti industriali per l’installazione di impianti di energia eolica e solare, dall’altro comitati civici e gruppi ecologisti che denunciano la speculazione e il saccheggio delle ricchezze ambientali e paesaggistiche della Sardegna.

La questione è così importante nell’isola che fa da sfondo all’ultimo romanzo di Piergiorgio Pulixi – L’uomo dagli occhi tristi (Rizzoli) –, mentre Maurizio Onnis nel suo Il candidato (Catartica edizioni) ha scelto di affrontarla di petto, sia pure in forma di fiction, immaginando però una trama che gli ha permesso di mettere a nudo tutti gli interessi e tutti i punti di vista in gioco.

La storia è quella di un giornalista inviato in Sardegna per indagare sull’arresto del presidente della Regione – l’immaginario Marco Satta –, un fatto clamoroso seguito dagli arresti, altrettanto clamorosi, di alcuni manager di grandi aziende elettriche. Il giornalista nell’isola incontra e intervista tutte le parti in causa e così il romanzo procede, capitolo dopo capitolo, alternando visioni e interpretazioni. Ecco quindi i comitati civici che sentono puzza d’affarismo e nessuna vera transizione ecologica a beneficio dell’isola; attivisti di organizzazioni ambientaliste viceversa ben disposti verso i progetti industriali, giudicati necessari; sindaci infuriati con le aziende energetiche e altri invece accondiscendenti; manager scaltri e coscienti d’avere il coltello dalla parte del manico; cittadini arrabbiati per le servitù imposte e altri felici di poter vendere a buon prezzo terreni poco o male utilizzati. E poi c’è il potere reale, quello che si esercita negli uffici e nei circoli che contano, un potere che Onnis – scrittore, consulente editoriale, ma anche sindaco in un piccolo Comune dell’isola – indaga con leggerezza ma in profondità, dimostrando di averne una conoscenza diretta: notevole il capitolo sul semplice impiegato, ma anche uomo politico, che muove molte leve del potere in Sardegna.

Dice uno dei personaggi, in risposta al giornalista che gli chiede perché i sardi non vogliono l’energia rinnovabile: "È una domanda stupida. Qui in Sardegna, tra l’altro, a dimostrazione del contrario, sono nate le prime comunità energetiche d’Italia. La verità è che i sardi non vogliono una transizione energetica fatta male, alle loro spalle, a loro spese".

Lorenzo Guadagnucci