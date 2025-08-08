Il racconto di Siti sui tatuaggi: "Quei corpi che parlano"

Domani sul nostro giornale pubblicheremo, per gentile concessione di Pirelli, un saggio di Walter Siti – uno dei più importanti intellettuali italiani – sui tatuaggi. Il testo è parte di un progetto culturale di più ampio respiro che da oltre un decennio caratterizza il bilancio Pirelli. L’azienda ha trasformato questo documento tecnico in un’opera collettiva, affiancando ai numeri un racconto fatto di arte e letteratura. L’edizione di quest’anno sul bilancio 2024, intitolata “Turning Points”, è una riflessione sui punti di svolta che segnano il nostro tempo. Attraverso cinque parole chiave – tatuaggi, orologio, meditazione, alberi, post – autori come Teju Cole, Mariangela Gualtieri e Tommaso Pincio, insieme all’illustratrice Elisa Talentino, esplorano come cambiano il corpo, il tempo, la spiritualità e la natura.

Nel suo contributo, Walter Siti, Premio Strega 2013 e massimo curatore dell’opera di Pasolini, parte da una domanda fondamentale: perché l’essere umano, a differenza degli animali, sente il bisogno di coprirsi? La risposta affonda nel mito di Adamo ed Eva: la conoscenza di sé porta alla coscienza dello sguardo altrui. Il vestito, e per estensione il tatuaggio, nasce da qui. Non è un semplice riparo, ma un linguaggio. Se in passato il tatuaggio era marchio tribale, devozionale, militare o, come sosteneva Lombroso, sintomo di devianza, oggi la sua esplosione di massa, soprattutto tra i giovani e le donne, impone nuove domande. Siti non si accontenta delle risposte di superficie – “lo faccio per bellezza”, “per ricordare un momento”. Scava più a fondo, in quella che definisce una “regressione infantile della cultura”. Il corpo, secondo la sua analisi, non basta più in quanto tale: deve diventare “tavolozza, lavagna, cartellone pubblicitario”. In un’epoca che ha sostituito il saggio “conosci te stesso” con l’egocentrico “esprimi te stesso”, il tatuaggio diventa lo strumento di un paradosso. Ci si tatua per essere visti, per affermare un’identità, ma lo si fa all’interno di un individualismo di massa dove l’originalità deve essere omologata per essere riconosciuta. “È di moda essere sé stessi”, scrive Siti, il corpo diventa un’autobiografia semplificata, fatta di emoticon dermici e sentenze basiche. La conclusione è affidata a un’immagine potente: il San Bartolomeo di Michelangelo nel Giudizio Universale, che regge la propria pelle scuoiata in cui l’artista dipinse il proprio volto. Per Siti, quella pelle diventa l’icona della nostra civiltà: un “tatuaggio involontario e profetico”, simbolo di un’umanità che consuma i corpi e le menti come materia prima dell’economia, lasciando solo il residuo di una comunicazione onnipresente ma svuotata.