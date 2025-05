Il perdono? Una scelta d’amore. Recchia e l’arte di ricominciare

Autrice del successo clamoroso 2024 Tutta la vita che resta (Rizzoli) – suo libro d’esordio, 150.000 copie vendute, tradotto in 17 Paesi, una pioggia di premi – Roberta Recchia nel nuovo episodio del vodcast “Il piacere della lettura“, online sui nostri giornali, racconta con quella delicatezza che ormai la contraddistingue il nuovo Io che ti ho voluto così bene (Rizzoli), un romanzo che affonda nel terreno scivoloso del dolore e del perdono. Al centro, il percorso di Luca, un ragazzino di nemmeno quattordici anni che viene scaraventato fuori dalla propria infanzia per colpe non sue e si ritrova esiliato in una nuova città, costretto a reinventarsi.

È un romanzo di formazione, certo, ma anche un’indagine emotiva su come si sopravvive quando le fondamenta della propria famiglia crollano, e si resta soli con i cocci. "Luca non è solo un ragazzo fragile, è un ragazzo che osserva, che trattiene", spiega Recchia. "E che, piano piano, impara a rifiorire nonostante tutto". Fondamentale per la sua ricostruzione è lo zio Umberto, figura luminosa e incrollabile, ma soprattutto padre Lodoli, prete e amico, che non abbandona la pecorella smarrita. È forse lui a incarnare l’idea più radicale del romanzo: il perdono non è un premio, ma una scelta di amore. È possibile perdonare chi ci ha feriti nel profondo? Io che ti ho voluto così bene non dà risposte, ma apre feritoie. E chiede al lettore: tu, che scelta avresti fatto? Forse è proprio questa la forza della scrittura di Roberta Recchia: non giudica, non spiega. Ascolta. E ci ricorda che, anche quando la vita spezza, si può sempre scegliere di ricominciare da una parola dolce, da un gesto gentile, da una possibilità. Forse si può ricominciare dal perdono, per se stessi e per gli altri.