Il noir sull’Artico che irrita Putin

Il giallo scandinavo ha ancora senso d’esistere? A vent’anni dall’uscita di Uomini che odiano le donne di Stieg Larsson e alla successiva sbornia letteraria di un genere che era via facile – se non addirittura scorciatoia narrativa – per chi era nato a Nord dell’Europa, c’è la risposta affermativa alla domanda iniziale. E quella risposta ha anche un nome e un cognome: Aslak Nore. Torna in Italia con il secondo capitolo di quella che s’annuncia come una saga. La saga della famiglia Falck. Potenti, rispettati in una Norvegia che geograficamente, anzi geopoliticamente si colloca in una zona sensibile, visti i tempi, per i rapporti con la Russia. E per il conflitto che è già in atto in Europa. Militarmente solo in Ucraina, ma in tempi di guerra ibrida non ci sono solo eserciti, droni e missili da tenere in considerazione.

Aslak Nore riesce a coniugare la Succession (senza esclusione di colpi) vista sulle piattaforme tv, il miglior Mankell che già raccontava (seppure in un’altra epoca) i rapporti tesi (e i crimini) di confine con la Russia e lo Stieg Larsson più spy, inteso come spionaggio ovviamente.

Detto tutto questo, dove eravamo rimasti? Nel primo libro Il cimitero del mare (uscito lo scorso anno per Marsilio) abbiamo scoperto l’infinito albero genealogico dei Falck. E le ombre di un passato inquietante a rovinare la specchiata storia di una famiglia che durante la Seconda guerra mondiale per tutti era stata dalla parte giusta con il suo patriarca: morto e considerato un eroe nazionale. Chi ha letto il primo libro sa come è andata a finire e come sono stati regolati i conti con il passato. Con Sasha, la nipote del patriarca (attenzione: l’unico cenno di spoiler), arrivata sulla tolda di comando. Ossia alla guida della potente fondazione di famiglia che, nomen omen, si chiama proprio Saga. Gli eredi dell’Artico (sempre Marsilio) è il secondo capitolo della saga (con la s minuscola, stavolta) e la battaglia familiare tra parenti, sangue del proprio sangue (tra Succession, appunto, e House of Cards per il cinismo che sfiora punte di sadismo) non è finita.

Il centro dell’azione però si sposta alle Isole Svalbard, l’ultimo avamposto (molto lontano da Oslo però) della Norvegia. Da una parte c’è la Russia e dall’altra la Groenlandia. Quanto sia importante l’Artico non sta a ricordarcelo Nore, anche se offre un paio di passaggi e qualche digressione per evidenziare come da un punto di vista geopolitico e anche climatico le Svalbard siano territorio alquanto sensibile. Il romanzo si apre con un agonizzante colonnello russo Vasilij Zemljakov che è riuscito ad arrivare con una slitta a Longyearbyen, il cuore delle Svalbard. Lo soccorre il governatore in persona che si scoprirà ben presto essere arrivato lì a presidiare il territorio dopo una brillante carriera tra polizia e Servizi. Qui saremmo già in territorio Le Carré. Gli appetiti sulle Svalbard sono legati anche a una concessione mineraria – e torniamo all’albero genealogico dei Falck – di un altro ramo della famiglia.

I russi hanno messo gli occhi sulla concessione e rispuntano molti protagonisti della primo capitolo della saga, quando si viene a sapere che nella famiglia Falck ci sarebbe una spia del Cremlino. Doppi giochi, guerra ibrida, l’ombra di Putin, Nore ci riporta ai giorni nostri. L’editore russo gli aveva chiesto di apportare "sostanziali modifiche" per non turbare troppo il potere putiniano. Lui ha detto no e ha ritirato la pubblicazione. "Sono rimasto scosso – ha spiegato –. Da qualche parte bisogna comunque tracciare un limite". A questo punto conviene solo leggerlo.