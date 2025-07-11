Il fascino indiscreto del Grand Tour. Viaggio sensuale nell’Italia del ’700

"Quali sono i tuoi piaceri a Roma? Hai trovato una donna di mondo che ti ha svezzato?". Philip Dormer Stanhope, quarto conte di Chesterfield, aveva oltremodo a cuore le buone sorti del figlio illegittimo Philip, avuto da Elizabeth de Bouchet quando era ambasciatore britannico all’Aia, tanto da inviarlo fra il 1746 e il 1752 in un giro d’istruzione e formazione (più alla vita che agli affari) in Germania, Svizzera, Francia e Italia. Siamo nell’epoca del Grand Tour, viaggio di formazione – soprattutto al piacere – di gran voga tra i ricchi e i nobili del Nord Europa. Ma cancellate l’immagine di un meditabondo Goethe che osserva i resti dei fasti romani. Nel Settecento il viaggio in Italia era l’Erasmus dei pochi, anelato dai rampolli, invidiato dai padri e temuto dalle madri.

Per capire questo intreccio di scoperte, amori, tradimenti, delusioni, triangoli affettivi, morbose curiosità, mirabolanti e galanti avventure, e molto sesso, leggete Storie segrete del viaggio in Italia, scritto dallo storico Attilio Brilli, in libreria per il Mulino. Diari, lettere, persino libri (messi all’indice dalla Chiesa) ci restituiscono uno spaccato dell’Europa unita di tre secoli fa.

Si partiva dalle brughiere inglesi alla volta della Francia, "agognato giaciglio", con gli occhi puntati sulla carnale Venezia, la meta più ambita, città di aspettative estreme, complice un’ampia letteratura che già dal primo Seicento descriveva la laguna come luogo abitato da "femmine use ad aprir la faretra ad ogni dardo" (Thomas Coryat).

Quante madri apprensive osservavano sgomente i figli salire sulle carrozze e partire. Nel 1777 Anne Frankland ammonisce il figlio Thomas sulle tentazioni che incontrerà in Italia, memore che il padre del ragazzo, nonché suo marito, 25 anni prima a Firenze era divenuto l’amante della contessa Acciaioli. Non è questione di gelosia, ma di finanze. Il timore è che i ragazzi non si limitassero a esotiche avventure, ma imbastissero storie d’amore, dimenticando i doveri e soprattutto i patrimoni in patria.

Prendete la parabola di Thomas Steavens, figlio di un ricchissimo commerciante di legname inglese, che nel 1749 arriva ventenne a Venezia e qui, ovvio, s’innamora, come un banale Bezos adolescente. Non un’avventura, un vero amore dirà. Lei è una ballerina chiamata Ancilla, anche se di evangelico ha ben poco. Steavens scrive lettere agli amici: insegue Ancilla nei suoi tour per l’Italia (Livorno, Lucca, Firenze) facendo in carrozza "tutto quello che c’era da fare". Fino allo struggente addio. Il giovane non è un ingenuo, al ritorno in patria entra nella Society of Dilettanti per le sue conoscenze archeologiche e antiquarie, intrattiene relazioni diplomatiche ma il vizietto rimane. Si ammala di sifilide a Londra e per curarsi torna in Francia e poi in Italia dove diventa l’amante della marchesa Gabriele, "la donna più bella di Roma", colpita dalla ricchezza del forestiero tanto da volerlo convertirlo al cattolicesimo con ogni mezzo.

Sì, direte, ma è solo un proto Interrail dei sensi? E l‘Italia scrigno dell’arte, custode delle memorie antiche? Le rovine, i classici, il Colosseo e il Canal Grande? Queste città sono magnifiche ma puzzolenti, è la recensione unanime del Tripadvisor del Settecento. Le cronache raccontano di nauseabondi porticati e dell’abitudine diffusa – a Venezia soprattutto – di trasformare in latrine ogni anfratto, anche pubblico. L’Italia è una cornucopia di piaceri, liceità, odori, memorie e tanta fisicità, una fisicità estrema che affascina le menti dei ventenni tedeschi, scandinavi, inglesi e financo del Nuovo Mondo, cresciuti da precettori e messali. Charles de Brosses, metà Settecento, arriva a Roma e nelle sue lettere è divertito: "Non è facile immaginare come può essere un popolo, quello romano, di cui un quarto è costituito da preti, un quarto da statue, un quarto da gente che fa finta di lavorare e un ultimo quarto di gente che non fa nulla".

L’Italia avvolgente e peccaminosa. Anche fra le suore si narra di sesso. Cortigiane e cicisbei dettano la morale di un’epoca nuova. Le donne, racconta Lady Mary Wortley Montagu, che attraversa l’Italia dal 1739, hanno sorpassato le francesi per libertà di costumi. Samuel Sharp scrive che le fiorentine si vantano di avere almeno tre cicisbei: un primo come "vanagloria", il secondo come addetto ai guanti, allo scialle e al ventaglio, il terzo come amante effettivo. Altro che toyboy. Lady Montagu annota che gli uomini si sono adeguati e la gelosia è vista come cosa ridicola. Ma neppure la vita del cicisbeo è facile. La défaillance non è ammessa. Jean-Jacques Rousseau confessa lo schiaffo morale ricevuto dalla cortigiana Zulietta a Venezia dopo una notte non proprio brava: "Zanetto, lascia stare le donne e studia la matematica"...

E il nostro orgoglioso conte di Chesterfield in attesa di notizie dal figlio in Italia? Che delusione, per lui, sapere anni dopo che il ragazzo si è innamorato sul serio a Roma e poi a Parigi nel 1750 ha sposato in segreto questa ragazza "neppure tanto bella", avendo da lei due figli. Lui, il Lord, che si vantava con un amico delle prodezze del figliolo a Roma: "La principessa Borghese è stata così gentile da insegnargli a camminare con le sue gambe mettendolo spesso fra le proprie; nulla forma un giovane quanto l’esser stato tra simili colonne". Viaggio di formazione, con licenza di amare senza licenze.