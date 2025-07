Il dovere e la fede di Borsellino : "Padre, mi preparo a morire"

La clessidra fu capovolta la sera del 23 maggio e la sabbia iniziò a fluire fino all’ultimo granello. Il tempo sarebbe scaduto 56 giorni dopo. Paolo Borsellino sapeva che era un morto che cammina e che stava andando incontro al suo destino. Ineluttabile, come nelle tragedie greche. Ma non arrestò il passo, non si fermò, né si girò da un’altra parte. Sapeva solo che non aveva troppo tempo. E quel poco che gli restava doveva utilizzarlo per capire chi avesse ordinato la strage di via Capaci, in cui era morto l’amico Giovanni Falcone. Diceva: "Dopo Giovanni, tocca a me".

Trentatré anni dopo i contorni di una strage annunciata, avvennuta in una domenica di luglio (il 19) in via D’Amelio, rimangono ancora poco chiari. Ma cosa ha fatto Borsellino in quei due mesi? C’è il lato intimo e quello pubblico, due direttrici che s’intrecciano, che si toccano fino ad arrivare a quel 19 luglio. Borsellino era credente, andava a messa. C’era andato anche quella domenica, poi Villagrazia di Carini, nella casa fuori Palermo, per tornare nel pomeriggio in città a salutare l’anziana madre.

Nell’anniversario della morte – che si materializza in rituali spesso stanchi in cui la retorica antimafia abbonda e poi dal giorno dopo tutto torna come prima – esce un libro (Paolo Borsellino. La toga, la fede, il coraggio di Vincenzo Ceruso, San Paolo edizioni) che indaga proprio su quei 57 giorni e sui due lati: pubblico e privato. Il privato che poi è anche intimo nasconde uno struggimento difficile da percepire all’esterno, anche in famiglia. La moglie Agnese ricorderà sempre quei giorni con un Paolo, non assente, ma meno presente nelle dinamiche familiari. Con la sua borsa da lavoro traboccante di documenti. E gli incontri che si protraevano per ore nel suo studio.

A cosa stava lavorando Borsellino? In quei cinquantasette giorni il magistrato riannodò un filo del passato, una conoscenza, che si era persa col tempo. Lui e padre Cesare Rattoballi frequentavano la chiesa di Santa Luisa di Marillac. Conoscenti, non amici. Poi l’autostrada verso Palermo, a Capaci, fu ridotta a cratere. La strage, il dolore che aumentò col passare dei giorni. I funerali con il messaggio toccante di Rosaria Schifani, la vedova di un agente di scorta morto. Rosaria aveva scritto quel messaggio con padre Cesare, suo cugino. Paolo e padre Cesare si conobbero meglio, si piacquero. Lui chiamò il magistrato alla fiaccolata degli scout Agesci, a un mese dalla strage: era una Palermo che nel giro di poche settimane era completamente cambiata, non voleva essere più soggiogata dalla mafia. Due giorni prima di via D’Amelio, il 17 luglio 1992, padre Cesare andò a trovare Borsellino in procura. E lui quasi lo implorò: "Fermati, voglio confessarmi. Vedi, io mi preparo". Padre Cesare dirà tempo dopo: "Aveva piena consapevolezza di stare per morire, ma continuò a fare il suo dovere fino alla fine".

Il dovere, appunto. Il giorno prima di via D’Amelio, il 18 luglio, Borsellino incontrò all’hotel Astoria un giovane collega, David Monti. Lui era di passaggio a Palermo, gli disse che sarebbe voluto andare il giorno dopo al cimitero, alla tomba di Falcone. Borsellino si offrì di accompagnarlo, ma il giorno dopo non si sentirono. È il giorno della strage. Nel colloquio in hotel aveva detto a Monti che stava arrivando agli esecutori e ai mandanti della strage di via Capaci partendo dalla provincia. La provincia è Agrigento (Borsellino era da poco tornato dalla Germania) e c’è un rapporto su cui lavorare: è quello dei Ros su mafia e appalti. A trentatré anni di distanza dalla strage quella del rapporto (cui lo stesso Falcone attribuiva grande importanza) sembra la pista più probabile che Borsellino abbia seguito per indagare sulla strage di Capaci, rileggendo anche in un’altra chiave e sotto un’altra luce almeno un paio di delitti: quello di Salvo Lima, l’eurodeputato democristiano, ucciso il 12 marzo del 1992 e quello del maresciallo Giuliano Guazzelli, ammazzato il 4 aprile 1992 (praticamente un mese dopo), che proprio dalla provincia di Agrigento aveva iniziato a indagare sulle commistioni tra mafia e poteri economici. Qualche giorno prima di quel 19 luglio 1992, Borsellino disse a un agente della sua scorta, le stesse parole che avrebbe ripetuto anche a Padre Cesare: "So che debbo morire e mi dispiace per voi. So che è già arrivato l’esplosivo dalla Jugoslavia per me". Stava andando incontro al suo destino da martire.