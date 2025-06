Il declino di Erica Jong, la figlia si “vendica“

Erica Jong scivola nella demenza e la figlia Molly Jong-Fast ne racconta il declino. Si intitola How To Lose Your Mother il memoir che l’unica erede dell’autrice di Paura di volare darà alle stampe domani senza rimorsi per la crudezza del resoconto, perché questo è esattamente quanto ha fatto con lei la madre: "I ruoli si sono invertiti e ora sto facendo a lei quello che lei ha sempre fatto a me", ha detto Molly al New York Times. La Jong, 83 anni, è diventata famosa nel 1973 quando al suo debutto con l’editore Holt, coniò l’espressione della "scopata senza cerniera", l’incontro sessuale fra sconosciuti svincolato da sensi di colpa e veloce come un sogno.

Molly, 46 anni, all’epoca non era ancora nata, ma una volta venuta al mondo divenne presto una figura di sfondo dei libri materni, un "accessorio" di cui spiattellare le difficolta esistenziali a partire dalle battaglie contro l’alcol e la droga. Nel memoir Molly descrive la sensazione destabilizzante di crescere accanto a versioni fittizie di sé stessa senza mai sentirsi davvero padrona della propria identità. Secondo Susan Cheever, figlia dello scrittore John Cheever e amica di famiglia, "Molly sta ora riprendendosi la vita. Il libro è un atto di rivendicazione".

In vista dell’uscita del volume, il New York Times ha parlato con Erica che, vedova per la prima volta dopo tre divorzi, vive con una badante full time in una casa di riposo di lusso di Manhattan. La scrittrice, che l’unica figlia nel memoir definisce "una madre terribile", non ha ancora letto il libro ma almeno sulla carta ne capisce il senso: "Quando sei uno scrittore la tua vita è un libro aperto, e lo stesso vale anche per tua figlia". La figlia a sua volta ne racconta il declino, senza lesinare sui dettagli più personali e sgradevoli.