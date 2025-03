Hunger Games, l’alba sulla mietitura: il nuovo libro di Suzanne Collins sarà disponibile dal 18 marzo

13 marzo 2025 - Il nuovo libro di Suzanne Collins, L’alba sulla mietitura, pubblicato da Mondadori, sarà disponibile dal 18 marzo in tutte le librerie ed e e-commerce. L’autrice ci regala un nuovo viaggio nell’universo degli Hunger Games, saga che ha conquistato una generazione di giovani e non solo, con l’uscita del primo libro nel 2008. Si tratta di un trilogia fantascientifico-distopica per ragazzi, successivamente trasposta cinematograficamente con grande successo da Lionsgate, diretta da Francis Lawrence, con protagonisti Jennifer Lawrence, Josh Hutcherson e Liam Hemsworth. Ambientati in un Nord America post-apocalittico, nell’immaginaria nazione di Panem, i libri raccontano di una nazione divisa in 12 distretti che vivono in povertà, governati da un regime totalitario con sede a Capitol City. I romanzi seguono le coraggiose gesta della protagonista sedicenne Katniss Everdeen, che dopo aver combattuto per la sua vita nella settantaquattresima edizione dei “Giochi della fame”, organizzati ogni anno dalla capitale, diventa la scintilla e il simbolo di una rivolta, che vedrà i distretti ribellarsi contro Capitol. Cinque anni dopo l’uscita dell’ultimo film della trilogia, Hunger games- Il canto della rivolta – Parte II, Collins ci aveva regalato un’altra avventura ambientata sessantaquattro anni prima degli eventi della serie. La ballata dell’usignolo e del serpente racconta la giovinezza di Coriolanus Snow, destinato a diventare lo spietato presidente di Capitol City, contro cui, nella trilogia, i distretti si erano rivoltati con Katniss alla guida. Quest’anno, a grande sorpresa, l’autrice pubblica un nuovo romanzo che ci trascinerà ancora una volta nel tanto terrorizzante, quanto avvincente, mondo dei Giochi. È il giovane Haymitch Abernathy a essere il protagonista questa volta. I fan della serie hanno conosciuto il personaggio, interpretato nel film da Woody Harrelson, già nel primo libro. Ex vincitore dei cinquantesimi Hunger Games e mentore di Katniss, Haymitch è un ubriacone tormentato e misantropo, che nel corso della serie lotta contro i suoi demoni per aiutare la protagonista a sopravvivere. Nel nuovo libro, L’alba sulla mietitura, scopriremo le origini di questi suoi demoni e i motivi che lo hanno reso il personaggio tanto cupo e allo stesso tempo tanto affascinante dei primi libri. In una dichiarazione ufficiale, Collins afferma che per la scrittura di questo libro ha tratto ispirazione dal filosofo illuminista scozzese David Hume: “Sono stata ispirata dall’idea di sottomissione implicita di David Hume e, nelle sue parole, la facilità con cui molti sono governati da pochi. La storia si presta anche a una riflessione più profonda dell’uso della propaganda e del potere di coloro che controllano la narrazione. La domanda ‘reale o non reale?’ mi sembra più urgente.” Ancora una volta, anche quest’avventura avrà un adattamento cinematografico. Per l’omonimo film però ci sarà un po’ da aspettare. La nuova pellicola sarà sempre diretta da Lawrence e approderà nelle sale nel 2026. L’attesa sta per finire. Tributi di tutto il mondo (ri)unitevi! E “possa la buona sorte essere sempre a vostro favore!”