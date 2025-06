Grandi ritorni, storie toccanti, giochi letterari e riflessioni sulla libertà: ecco i libri da non perdere a Giugno 2025

Siamo a giugno, l’estate si presenta con i suoni, i colori e anche il calore che ci porta ad andare al mare o a stare all’aperto, sotto un albero verde e rigoglioso. E proprio qui, in questo momento di relax, leggere diventa quasi indispensabile. Magari sotto l’ombrellone, in un rifugio di montagna, o anche semplicemente sul divano di casa, con le finestre aperte o il condizionatore acceso, e il tempo che sembra rallentare. Ecco allora i cinque titoli da non perdere a giugno 2025 secondo Il Piacere della Lettura: tra grandi ritorni, storie toccanti, giochi letterari e riflessioni sulla libertà, c’è un libro per ogni tipo di lettore.

La copertina del libro di Michela Murgia

Anna della pioggia – Michela Murgia (Einaudi) - NARRATIVA ITALIANA -

Il primo titolo che vi consigliamo è anche un piccolo evento editoriale. A quasi due anni dalla sua scomparsa, Michela Murgia torna in libreria con una raccolta di racconti inediti o introvabili, curata da Alessandro Giammei, che restituisce tutta la forza, la visione e la voce inconfondibile dell'autrice.

In “Anna della pioggia” troviamo storie lette in piazza, nascoste nei blog, programmi teatrali, raccontate ad amici o pubblicate su giornali locali. Un mosaico narrativo che affronta i temi più cari alla Murgia: il femminismo, l’identità, la Sardegna, la spiritualità, la memoria collettiva e personale.

Ogni racconto è un frammento di mondo, un piccolo atto di resistenza letteraria. E in tutti si sente ancora viva la sua voce lucida, ironica, appassionata. Per chi ha amato “Tre ciotole”, questo è il miglior modo per continuare a camminare con lei. Per chi non l’ha mai letta, il momento giusto per iniziare

La copertina del libro di Ildefonso Falcones

In guerra e in amore – Ildefonso Falcones (Longanesi) - ROMANZO STORICO -

Il grande romanzo storico di questo mese è firmato da una vecchia conoscenza: Ildefonso Falcones, autore de “La cattedrale del mare”, torna con una nuova avventura del suo celebre protagonista Arnau Estanyol.

L’azione si svolge nella Napoli del 1442, tra intrighi di corte, passioni, lotte fratricide e vendette che bruciano come il sole del Sud. Falcones costruisce un affresco potente e suggestivo, ricco di dettagli storici, che trasporta il lettore tra le strade lastricate della città aragonese.

Chi ama i romanzi storici in stile Ken Follett troverà qui tutto ciò che desidera: un’epoca in trasformazione, personaggi intensi, e una scrittura che scorre come un fiume in piena. Un viaggio nel tempo, nel cuore e nel sangue.

L'ultima fatica di Stefano Bartezzaghi

Bozze non corrette – Stefano Bartezzaghi e Pier Mario Tamburini (Mondadori) - TEMPO LIBERO E LIFESTYLE -

In “Bozze non corrette” si raccontano errori voluti, non di vita, ma veri e propri refusi. Stefano Bartezzaghi e Pier Mario Tamburini ci regalano un gioco enigmistico: disseminano oltre mille refusi, sbagli, trabocchetti, ambiguità stilistiche.

Ma non si tratta solo di un divertimento per amanti della grammatica: al centro della storia c’è un mistero da risolvere, la morte (forse suicidio?) di un enigmatico scrittore, Niccolò Errante. Il protagonista, suo amico e correttore di bozze, è convinto che la verità sia nascosta proprio in quegli errori.

Un libro intelligente, ironico, metanarrativo, che sfida il lettore a partecipare attivamente. Perfetto per chi ama la lingua, le sfide mentali e i romanzi fuori dagli schemi.

La copertina di Vivere - Il conto alla rovescia

Vivere. Il conto alla rovescia – Boualem Sansal (Neri Pozza) – ROMANZO FILOSOFICO, FAVOLA ONIRICA -

E se mancassero meno di 800 giorni alla fine del mondo? In questo romanzo onirico, filosofico e profondamente politico, Sansal immagina un’umanità sull’orlo del collasso, costretta a scegliere chi salvare e su quali basi costruire una nuova civiltà.

Protagonista è Paolo, un uomo qualunque, che riceve una visione misteriosa: la Terra verrà evacuata da un’entità sconosciuta. Solo pochi, i “Chiamati”, avranno accesso alla salvezza. Ma cosa significa davvero essere umani? E chi può dirsi degno di un nuovo inizio?

Sansal, con la sua scrittura caustica e lirica insieme, ci consegna un racconto distopico e attuale, capace di farci riflettere sul destino del pianeta e sulla nostra responsabilità. Una favola nera, che si legge come un sogno inquieto.

Il libro di Matteo Bussola

Il talento della rondine – Matteo Bussola (Salani) – RAGAZZI -

Infine, una storia per ragazzi (ma non solo). Matteo Bussola ci porta nel mondo della danza, dei sogni e delle scelte che ci rendono unici. Brando ed Ettore sono molto diversi: uno ha talento naturale, l’altro ha solo tenacia. Ma quando le loro vite si incrociano, nasce qualcosa che va oltre la rivalità.

Con una narrazione delicata e intensa, Bussola affronta i temi dell’identità, dell’amicizia, del coraggio e della libertà di essere se stessi.