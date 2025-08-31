Giulio Milani: "Pier Vittorio Tondelli pioniere dell’autofiction. La sua vita era letteratura"

Cucci

Sfogliando le pagine sarà come entrare nel metodo letterario di Pier Vittorio Tondelli che sperimentava la vita per trasformarla in romanzo. Codice Tondelli, memoir scritto da Giulio Milani, che nel 2005 ha rilevato la storica casa editrice Transeuropa dal suo fondatore Massimo Canalini (mancato nel settembre 2024), sarà presentato a Bologna in Sala Borsa il 15 settembre, per celebrare lo scrittore di Correggio che il 14 settembre avrebbe compiuto 70 anni, se non fosse mancato alla fine del suo decennio d’elezione, racchiuso negli anni Ottanta di scandali e splendore, quel 16 dicembre del 1991. Tondelli aveva appena 36 anni.

Per la copertina del libro è stata scelta un’immagine inedita, scattata con Polaroid gigante dal fotografo bolognese Nadir nel 1986, nel salone bolognese di Marco Zanardi-Orea Malià (che ha fornito in esclusiva la foto a Milani). Quell’anno l’autore di Altri libertini, Pao Pao, Rimini, Camere separate, cliente abituale del salone, chiese al parrucchiere bolognese con natali milanesi di stravolgere il suo look dopo aver visto una foto di Franco Moschino con la parrucca bionda. Ed ecco Pier Vittorio Tondelli con capello biondo, catturato in uno scatto di cui esistono solo due esemplari.

Giulio Milani, che tipo di libro è il suo Codice Tondelli?

"È un libro ibrido. Un memoir, una biografia, un saggio critico e tante altre cose su Tondelli, scritto a volte con un taglio picaresco, forse più divulgativo, anche per raggiungere generazioni più giovani che magari non l’hanno conosciuto. Ed è un libro che si avvantaggia anche delle testimonianze inedite di persone che l’hanno conosciuto ai tempi in cui lui viveva a Bologna: i suoi conviventi nelle varie case, i commilitoni di quando ha prestato il servizio di leva nel 1981 a Roma, chi l’ha conosciuto quando frequentava l’università, all’epoca in cui stava scrivendo Altri libertini. Con Codice Tondelli porto il lettore nel laboratorio dello scrittore, per mostrare come funzionasse e quanto fosse sofisticato".

Quando è stato raccolto tutto il materiale?

"La maggior parte durante una ricerca lunghissima che feci con Massimo Canalini fra 2003 e 2004. Potemmo anche consultare in esclusiva la fitta corrispondenza tra Tondelli e la fidanzata Federica Gazzotti negli anni del liceo, quando lo scrittore faceva il catechista. Poi ci sono le testimonianze nuove, come quella di Paolo Landi, amico storico sia a Firenze sia a Milano, e quella di Ugo Marchetti, l’editor di Tondelli alla Bompiani in una testimonianza inedita, perché non aveva mai parlato. E ancora il parrucchiere Marco Zanardi-Orea Malià, l’artista e disegnatore Igort, il fumettista Nicola Corona che faceva parte della Traumfabrik con Andrea Pazienza. Tutte le interviste sono diventate narrazioni, girate in terza persona".

C’è anche qualcosa di inedito che viene fuori dalle sue ricerche?

"Certamente il suo rapporto con i protagonisti di questi romanzi. La cosa interessante del libro è proprio che per la prima volta ci sono i referenti reali di romanzi come Pao Pao, Dinner Party, Camere separate e abbiamo le testimonianze assolutamente inedite delle persone con cui lui aveva rapporti, che poi entravano nei romanzi, diventandone personaggi, come per esempio Thomas di Camere separate. Tutto questo racconta il modo in cui lavorava Tondelli, in una circolazione tra arte, letteratura e vita reale che è incredibile".

Perché?

"Lui costruiva questi rapporti anche amorosi perché sapeva che sarebbero ritornati in forma letteraria e viceversa. La sua era un’opera letteraria “mondo-totale“, lui era totalmente immerso nell’attività letteraria e la sua vita era un’opera d’arte letteraria".

Chi è dunque nella realtà Thomas di Camere separate?

"Thomas ha un referente reale e compare in una lettera inviata alla casa editrice dalla sua fidanzatina. Da lì è iniziata la ricerca che mi ha fatto capire come Thomas sia un personaggio costruito a partire da varie esperienze e persone, come riferisce anche Filippo Betto, che è stato uno degli ultimi “compagni“ in senso letteratio di Tondelli, un vero pigmalione. Riferimento di Thomas è il bolognese Mario Melega che muore di Aids nel 1984 o 1985, insieme a Betto e Nicola Corona di cui parlavo prima; Thomas lo troviamo già citato in Dinner Party, libro che, come scrivo, è uscito postumo ma fu a tutti gli effetti l’archivio di identita per costruire i suoi personaggi".

Ogni personaggio era come un Frankestein...

"Esatto. Come scrivo nel memoir, oggi si parla tanto di autofiction in termini negativi perché è diventata un tormentone, letteratura industriale, come la definisco, la fanno tutti ma magari male, senza davvero uno studio profondo della parte letteraria, limitandosi a parlare di se stessi. Tondelli è stato l’inventore dell’autofiction, ma la sua era davvero pazzesca, tra arte e vita, mettendo in scena esperienze della vita reale usate davvero con un fine letterario. Lo chiamerei “The Dark Side of Tondelli“, che lui nutriva con modelli letterari alti che citava continuamente, come Ingeborg Bachmann, Roland Barthes, Botho Strauss, e su questi materiali creava dei calchi per manipolare le vicende personali".