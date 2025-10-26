Gian Andrea Franchi: "Nella piazza del Mondo con gli esuli della Terra. L’umanitarismo non basta"

Metti un sabato sera qualsiasi in piazza della Libertà, anzi piazza del Mondo, davanti alla stazione di Trieste: seduto su una panchina, a pochi passi dal monumento all’imperatrice “Sissi”, Gian Andrea Franchi racconta del suo libro, Per un comunismo della cura (DeriveApprodi), mentre tutt’attorno si lavora alla distribuzione della cena. Dietro a un improvvisato bancone, un gruppo di volontari – dei “Fornelli resistenti” – offre il pasto a circa duecento persone, tutte straniere, tutte arrivate tramite la Rotta balcanica, e intanto poco più in là, su un’altra panchina, Lorena Fornasir, moglie del professor Franchi, si prende cura dei piedi piagati di un paio di ragazzi. Sono le piaghe dovute a un viaggio troppo lungo e affrontato senza calzature adeguate. Nell’insieme, una scena unica: giovani uomini migranti curati, sfamati (e anche rivestiti) da una coppia di pensionati, fondatrice di un’associazione, Linea d’ombra, che riscatta sul campo, con impeto umanitario (ma non semplicemente umanitarista, come vedremo), l’indifferenza e anche la crudeltà delle istituzioni nazionali ed europee.

La piazza del Mondo, ribattezzata così dagli stessi attivisti che continuano ad animarla, va avanti dall’ottobre 2019. Tutti i giorni, l’appuntamento è alla fine del pomeriggio. I migranti – ma Franchi propone di non chiamarli così – arrivano da paesi come Afghanistan, Pakistan, Siria, Iraq, anche Nepal, e hanno affrontato viaggi inenarrabili, superando da ultimo, al confine fra Bosnia e Croazia, punto d’ingresso nell’agognata area Schengen europea, il cosiddetto “game”, il pericoloso tentativo di passaggio clandestino della frontiera che finisce spesso con il respingimento (a volte anche violento) a opera della gendarmeria croata. C’è chi prova due, tre, quattro, dieci volte il “game”, e intanto sopravvive in qualche fatiscente campo profughi in Bosnia. A Trieste prendono forma, e si contrappongono, due modi d’intendere l’Europa nel suo rapporto con lo straniero in arrivo: regole rigide e maglie strette, secondo le leggi dell’Unione; accoglienza e asilo, nella visione di Linea d’ombra.

Professor Franchi, come definirebbe la piazza del Mondo?

"Direi che è un centro di vita sociale in una città che a me, arrivato da fuori solo qualche anno fa, dà un’impressione piuttosto mortifera".

Eppure Trieste è una città attraversata dalla storia come poche altre...

"A me sembra che Trieste viva in modo negativo la sua storia di città spostata più volte, nel corso del ‘900, da un confine all’altro. Non è riuscita a fare tesoro di questa sua esperienza, a trasformarla in consapevolezza, in cultura. A me sembra una città chiusa in sé stessa".

Perché propone di non chiamare migranti le persone che arrivano a Trieste?

"Perché la parola mi sembra troppo generica e riguarda un fenomeno che è sempre esistito nella storia dell’umanità. Cerco invece di distinguere quello che sta avvenendo oggi. E preferisco l’espressione esuli. Esuli della Terra, cioè non solo dai loro paesi, ma da una condizione di vita nel mondo. Basta guardare Gaza per cogliere ciò che intendo dire. Ho cominciato a conoscere questo fenomeno nel 2015 a Pordenone, dove arrivavano persone, soprattutto dall’Africa, in cerca di lavoro nella cintura industriale della città. Qui a Trieste non è così, qui abbiamo trovato persone al limite della sopravvivenza. Allora abbiamo cominciato a studiare, a riflettere, e abbiamo capito che questo fenomeno migratorio è legato a qualcosa di nuovo, allo stato attuale del mondo. Voglio dire che le migrazioni odierne dipendono ancora, in parte, da secoli di colonialismo e sfruttamento, da disuguaglianze secolari, ma ora si è aggiunta la drammatica crisi dell’equilibrio ambientale. Sono convinto che questo fenomeno migratorio, pur nella sua modestia in termini numerici, visto che sarebbe ampiamente assorbibile dall’Europa, se questa volesse, sia un segno dei tempi, e qui sta il senso del nostro impegno".

Che tipo di impegno è il vostro?

"Aiutiamo le persone a esercitare quello che possiamo chiamare diritto di vivere, cioè di andare dove vogliono, mentre lo Stato esercita il diritto di decidere chi può vivere, chi deve arrangiarsi e chi può anche morire".

Il suo libro parla di comunismo della cura, unendo due concetti che appartengono a tradizioni politico-culturali diverse. Perché unirli?

"È una domanda complessa, e c’è di mezzo anche la mia vita. Diciamo che avverto l’esigenza forte di mantenere un legame con il mio impegno politico degli anni ’70, sapendo però che occorre un cambiamento radicale per poter continuare in modo “vero”. Ho trovato un equilibrio fra conservazione e cambiamento radicale nella dimensione della cura. Nel libro ho cercato di dimostrare che il comunismo non è un’utopia, ma è radicato nella vita, e senza cura non c’è vita. Occorre saldare l’antica tradizione comunista, che è entrata in un mare di difficoltà in cui rischia di annegare, producendo per esempio Stati autoritari, con qualcosa che non è un’utopia, ma qualcosa che è necessario alla vita".

Lei scrive che nella piazza del Mondo si corre il rischio dell’umanitarismo. Che cosa intende?

"Intendo che l’umanitarismo può essere una forma di complicità, perché introduce un elemento di cura dal basso che aiuto lo Stato a mantenere il suo potere, ed è lo stesso Stato che esclude e opprime queste persone che noi aiutiamo. In aggiunta, l’umanitarismo dà un senso profondo di utilità, risponde a un bisogno legato al senso di aridità che tutti noi viviamo in una società che si fonda sul rapporto col denaro e produce angoscia. L’umanitarismo consola. Lo vedo anche in me stesso. Offrire da mangiare a qualcuno che ti guarda con occhi ringrazianti, ti fa stare bene: è quello che io chiamo un furto di senso. È un furto perché tu, bene o male, nel trarre gratificazione dalla relazione, non fai che confermare la differenza fra povero e ricco".

Come si esce da questo cortocircuito?

"Il nostro tentativo, in particolare il mio con questo libro e con attività collettive di autoformazione, è di avviare un percorso di pensiero, e di azione politica conseguente, che parta dall’esperienza che stiamo facendo e in qualche modo la superi. È un percorso di politicizzazione".

Che ruolo possono avere gli esuli in questo processo?

"Gli esuli sono dominati dall’impellenza del loro bisogno. E fra noi c’è quella che il sociologo Boaventura de Sousa Santos ha chiamato “differenza abissale“, cioè qualcosa di incolmabile che separa colonizzatori e colonizzati. Nella piazza del Mondo ne facciamo esperienza concreta di continuo. È uno dei punti di riflessione".