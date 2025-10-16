Gatti neri e specchi rotti: viaggio tra superstizione e società

Dalla pittura rinascimentale alla lirica, dalla letteratura ai palcoscenici contemporanei, la superstizione non è mai rimasta ai margini: è un linguaggio sotterraneo che attraversa secoli e stili, riaffiora nei gesti, negli oggetti, nelle parole non dette.

Persino Nils Bohr — fisico danese, premio Nobel nel 1922 - teneva un ferro di cavallo sulla porta del suo studio: "Non ci credo, ma funziona”, diceva. E, quindi, nonostante scienza, alfabetizzazione e tecnologia, la superstizione non accenna a sparire. Anzi.

Gatti neri, specchi rotti, giorni “sfortunati”: sono solo alcune delle superstizioni raccolte e raccontate da Elisabetta Moro e Marino Niola, antropologi e studiosi del simbolico, nel saggio Gatti neri e specchi rotti (Einaudi), al centro di questa puntata de Il Piacere della Lettura.

Il libro non è un manuale di credenze popolari, ma un vero e proprio viaggio antropologico — leggero e ironico — dentro le ragioni profonde per cui continuiamo a credere (o a fingere di non credere) ai rituali scaramantici.

“La superstizione è un placebo della ragione — spiegano Marino Niola ed Elisabetta Moro — ci dà l’illusione di poter controllare l’incontrollabile”. Se la religione costruisce sistemi organizzati, la superstizione nasce dal basso, è collettiva e mutevole: un mosaico di gesti e simboli che cambia nel tempo ma resta radicato.

E Napoli, dove i due studiosi vivono, è “non la capitale ma l’università della superstizione”, un luogo in cui parlare di jettatori, numeri e cornetti è un codice sociale condiviso, come parlare di meteo in Inghilterra.

Il saggio intreccia tradizione e modernità, raccontando come la superstizione si sia trasformata senza mai estinguersi. I dati economici lo confermano: nei Paesi occidentali, nei giorni “nefasti” (venerdì 17 o 13) calano viaggi, matrimoni, acquisti, esami medici. Nel frattempo, nuove forme superstiziose nascono online: basti pensare alle emoji portafortuna spedite a Capodanno o ai piccoli rituali digitali collettivi.

La copertina del libro di Marino Niola ed Elisabetta Moro

Ci sono aneddoti irresistibili: Rossini che compone una sonata con la diteggiatura “a corna” per aggirare la fama iettatoria di un collega; Obama che porta una “testa di moro” nella tasca durante tutta la campagna elettorale; la città di Napoli che smette di sventolare il numero 4 per paura di scacciare via il quarto scudetto.

E poi c’è il galateo per superstiziosi: niente “ti invidio” a chi teme il malocchio, niente cappelli sul letto o 13 a tavola, per evitare imbarazzi e paure reali. Non bisogna essere superstiziosi per rispettare la superstizione degli altri. Perché dietro ogni gesto scaramantico si nasconde un bisogno umano antico: proteggersi dall’imprevedibile.

Il messaggio finale è sorprendentemente laico e contemporaneo: superstizione e razionalità non si escludono, convivono. “È come avere due app: quella logica e quella simbolica. Le attiviamo a seconda dei momenti”. E, a quanto pare, conviene: alcune ricerche scientifiche dimostrano che chi conserva una certa elasticità mentale — compresa quella simbolica — ha più probabilità di adattarsi e sopravvivere.

Forse, allora, la superstizione non è un residuo del passato, ma una forma di poesia che ci accompagna nel presente. Non importa se crediamo davvero al malocchio o no: l’importante è riconoscere che, ogni tanto, facciamo tutti le corna al destino.