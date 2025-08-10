Gatti, librai e autori bestseller. Giallo nel giallo, con tanta ironia

Con due gatti che si chiamano Miss Marple e Poirot, il brivido è assicurato. Tra l’altro, rispetto a quando li abbiamo conosciuti, più che un nome, si sono fatti una fama. Il padrone è Marzio Montecristo che li tiene nella sua libreria, un’impresa a perdere perché lui non ha nessua intenzione di votarsi al mercato. Bestseller? Andate a cercarli da un’altra parte. Tra la nuova generazione di giallisti Piergiorgio Pulixi è autore prolifico. Anche perché riesce a creare dei personaggi ben caratterizzati. Nell’attesa che torni il profiler Vito Scala, ecco il ritorno di Montecristo. Che deve tirare a campare con una libreria in cui gli avventori sono pochi. La svolta sarebbe – e da qui parte Se i gatti potessero parlare – dietro l’angolo. I suoi gatti sono stati determinanti nel risolvere gli omicidi (con la clessidra) ne La libreria dei gatti neri (2023) e ora sono corteggiati. Sta per essere organizzata una crociera letteraria: protagonista Aristide Galeazzo, uno dei giallisti più famosi, uno che sforna bestseller, uno da cui Montecristo vorrebbe tenersi alla larga. Allora, a questo punto, è anche abbastanza evidente come Pulixi giochi anche sull’ironia e il sarcasmo per raccontare il vasto (e seriale) mondo del giallo. Galeazzo scriverà i capitoli finali del suo ultimo libro a bordo della nave. Ma nel frattempo si scopre (non è poi uno spoiler, in fondo) che ha appena annunciato che farà morire il suo personaggio. Un personaggio-bancomat, per lui e per l’indotto familiare attorno, perché oltre alle copie dei libri venduti, ci sono anche gli sceneggiati tv. Insomma, un comparto che conosciamo bene. Galeazzo s’atteggia, nelle posture e con il look, a Georges Simenon. Marzio emana disprezzo ogni volta che lo vede anche a dieci metri di distanza.

Lo scrittore viene ritrovato morto, appena la crociera è partita. Tutti in alto mare, con Cagliari all’orizzonte, con un cadavere a bordo. E da qui Marzio diventa detective con un metodo che è frutto delle sue lettere. C’è ovviamente negli omaggi molto Agatha Christie (non solo per i nomi dei gatti ma anche per la scena del crimine, i rimandi sono evidenti), ma non è l’unico riferimento. Divertente e pungente: c’è l’attesa del lettore per sapere come andrà a finire, ma è anche una lettura diretta, non di denuncia, ma di amara e sapida constatazione di come il mondo del giallo italiano si prenda troppo sul serio in certi casi e in altri invece diventi prigioniero degli stessi personaggi creati ed entrati in fretta nelle simpatie del lettore. Un rischio che Pulixi non vorrebbe correre. Gli anni a venire ce lo diranno.

Matteo Massi