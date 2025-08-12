Gad Lerner:: "Le utopie nutrono la storia"

Gad Lerner con Gaza. Odio e amore per Israele (Feltrinelli) è il vincitore della XIV edizione del Premio Letterario Caccuri. Al secondo posto, a pari merito, gli altri tre titoli finalisti: Spettri di Monica Maggioni (Longanesi), L’eresia liberale di Alessandro Sallusti (Rizzoli) e Trump. Vita di un presidente contro tutti di Gennaro Sangiuliano (Mondadori).

"Israele e il territorio circostante – ha detto Lerner ricevendo il premio – sono stati luogo delle guerre lampo, in questo caso è una guerra infinita e chi l’ha scatenata non sa come chiuderla e continua a prolungarla, come in queste ore. Ricordiamoci che le utopie hanno fatto andare avanti la storia, oggi le vedo nelle piazze di Tel Aviv e in tutte le altre che si oppongono a Netanyahu, nei familiari degli ostaggi che hanno proclamato uno sciopero per questa guerra e nei palestinesi che hanno manifestato contro Hamas."