Fucilati e sepolti in fosse comuni. Il trauma che angoscia la Spagna

Nel suo penultimo film, Madres paralelas del 2021, Pedro Almodóvar accenna a un tema molto sentito, ma anche molto occultato, nella Spagna contemporanea: la mancata l’identificazione di migliaia di oppositori del franchismo eliminati durante la lunga dittatura e sepolti dentro fosse comuni. È un trauma collettivo molto sottovalutato, perché la mancanza di informazioni certe sulla sorte di un congiunto, l’assenza di un corpo da piangere sono forme di violenza che si aggiungono a violenza e toccano nell’intimo le persone, fino a trasmettersi da una generazione all’altra.

In Spagna negli ultimi anni è cominciata un’opera di recupero e riconoscimento dei corpi che impegna storici, specialisti forensi e archeologi, e Paco Roca, disegnatore molto popolare in Spagna e fra i più titolati in Europa, ha dato forma, con Rodrigo Terrasa, a un romanzo a fumetti commovente, L’abisso dell’oblio (Tunué), tratto da una storia vera molto emblematica. È la lotta di Pepica Celda, figlia di un attivista repubblicano fucilato nel 1940, che si incrocia con la straordinaria esperienza di Leoncio Badìa, giovane repubblicano prima condannato a morte, poi graziato e inviato a fare il becchino: "a seppellire i tuoi", come gli disse un gerarca locale. Leoncio, con sensibilità e coraggio si dedicò a una pericolosa opera di “salvaguardia dei cadaveri“, trovando mille modi per prelevare dai corpi dei ricordi (una ciocca di capelli, un oggetto) da passare ai familiari e per permettere – in un futuro che poteva solo immaginare – il ritrovamento dei cadaveri.

Il franchismo, a guerra civile finita, fu una feroce macchina omicida, ma L’abisso dell’oblio evoca un tema ancora attuale, se solo pensiamo alla tragedia dei migranti e alla grande fossa comune del Mare Mediterraneo, più volte evocata negli anni scorsi da papa Francesco.

Lorenzo Guadagnucci