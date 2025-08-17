"Francesco e Leone XIV uniti nel fuoco dell’inquietudine"

Non è in un sistema d’istituzioni e norme che si gioca l’eredità di papa Francesco e nemmeno in un metodo di lavoro. Il suo lascito è piuttosto racchiuso in una tensione spirituale che continua ad ardere, anche se in forma più discreta, sul braciere del governo della Chiesa intesa, da Prevost al pari di Bergoglio, aperta al mondo per quello che è più che per quel che dovrebbe essere.

È nel fuoco dell’inquietudine che padre Antonio Spadaro, poliedrico gesuita, sottosegretario del Dicastero per la Cultura e l’Educazione, riconosce il passaggio di testimone fra Leone XIV e il predecessore. Il religioso ne scrive nel suo ultimo libro Da Francesco a Leone (EDB), uscito a ridosso dei primi 100 giorni dall’elezione al soglio petrino dello statunitense di cui il testo riporta la trascrizione di una conversazione pubblica che l’allora prefetto del Dicastero per i vescovi tenne in Illinois nel 2024. Un documento poco noto e prezioso per fare piazza pulita dei tentativi di cogliere nel nuovo pontificato dell’ex priore generale degli agostiniani una rivincita delle frange ultraconservatrici dopo le virate a sinistra del Papa argentino.

"Il libro Da Francesco a Leone, ancora prima della sua pubblicazione, ha ricevuto molti attacchi – spiega Spadaro –. In alcuni ambienti è come se si volesse dimenticare Bergoglio e negare un passaggio di testimone fra i due Papi. Ma l’inquietudine è la stessa. Non a caso Prevost a Tor Vergata, alla messa per il Giubileo dei giovani, ammonendo i ragazzi ad aspirare a cose grandi, ha citato Francesco e la tensione spirituale: “Se siamo inquieti, non siamo malati, siamo vivi“". Quella di Prevost, formatosi alla scuola di Agostino, un esistenzialista ante litteram passato dal culto dell’esteriorità a quello dell’interiorità, è la stessa "Chiesa estroversa" di Bergoglio, una comunità di cui, a dispetto della proverbiale domanda di Joseph Stalin a Yalta, non è importante né sapere, né vedere quante siano le divisioni. "Il popolo di Dio è più numeroso di quello che vediamo, non definiamone i confini", sono parole di Leone XIV pronunciate a maggio in San Pietro.

Ma Prevost non è e non può essere la fotocopia di Bergoglio, pur se questo l’ha voluto vescovo prima di nominarlo prefetto. E non solo e non tanto perché ha riaperto le porte di Castel Gandolfo per trascorrervi una doppia tornata di ferie dopo 12 anni in cui lo stakanovista Bergoglio si è tenuto lontano dalle amenità del Lago di Albano. Misurato e più Papa, nel senso austero del termine, Leone XIV; vulcanico e allergico ai protocolli, il predecessore. "In questi primi mesi di papato – osserva padre Spadaro – il Pontefice statunitense ci sta abituando a una certa sobrietà istituzionale, con parchi gesti spesso accompagnati da una sincera commozione. Sta ridando vigore alla Segreteria di Stato, bilanciando profezia e diplomazia, come si è visto nella condanna netta dell’uso indiscriminato della forza". Il Papa della pace disarmata e disarmante sembra voler stemperare le tensioni fuori e dentro la Chiesa. Adattando lo spirito di Francesco a ritmi e fraseggi di Curia.

"La sfida per papa Prevost – chiosa l’autore di Da Francesco a Leone –, sta nell’evitare che la comunità ecclesiale si riduca a mera rilevanza cerimoniale, mantenendo l’annuncio come forza inquietante e trasformativa in un mondo fragile e diviso". In caso contrario sarebbe anche e soprattutto un contraddire, non solo nella forma, la Chiesa in uscita di Bergoglio.

Giovanni Panettiere