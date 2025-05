Francesca Melandri: "Dalla campagna italiana di Russia all’invasione di Putin in Ucraina: ritroviamo il senso di responsabilità"

"Ma a cosa serve dirci antifascisti cantando Bella ciao, se poi non riconosciamo un fascista come Putin quando ce l’abbiamo davanti?". Piedi freddi (Bompiani) è il titolo dell’ultimo romanzo di Francesca Melandri. L’autrice lo presenta oggi al Salone del Libro di Torino in un incontro con lo scrittore ucraino Yaroslav Trofimov (finalista al premio Pulitzer con Non c’è posto per l’amore, qui). Un ponte, quello creato da Melandri, tra la storia del padre, soldato nella campagna di Russia – "che era per lo più Ucraina" – durante la Seconda Guerra Mondiale, e l’invasione dell’Ucraina nel 2022.

L’espediente letterario di Piedi freddi è suo padre. Una sorta di lettera che lei scrive a lui, quasi a rispondere a un’urgenza. Di che necessità si tratta?

"Piedi freddi è una lettera, che nasce da un’esigenza precisa: dopo l’invasione russa su grande scala dell’Ucraina, io stavo scrivendo un altro libro, che ho dovuto interrompere. Mossa dallo sconcerto che ho provato di fronte alle immagini della prima guerra di eserciti su grande scala in Europa da 80 anni, e da un senso profondo di smarrimento di fronte a questa violenza che ritorna sul nostro continente, ho avuto bisogno di chiamare a me il mio papà – che non c’è più già da tanti anni – e che la guerra l’ha vissuta in prima persona (anche se dalla parte sbagliata). Gli ho chiesto: “Aiutami se non a capire, almeno a trovare un senso a tutto questo”".

In una delle prime pagine del romanzo lei scrive: "Solo i ricordi tramutati in racconto danno forma a quello che in seguito verrà definito “il modo come sono andate le cose”. Tutti gli altri restano sotto, come gneiss in trappolati da coltri di ghiaccio e, ancora più sotto, dal permafrost".

"Uno dei temi centrali del libro è quello del racconto. L’importanza di ciò che si racconta, di come lo si fa e a chi lo si racconta. Non è mio compito scrivere della guerra in Ucraina, quello spetta agli scrittori ucraini. Ma posso scrivere come noi in Europa occidentale raccontiamo e guardiamo – da spettatori – la loro guerra. Piedi freddi è dunque una riflessione sull’arte e sulla pratica del raccontare. Il raccontare come “arte di sopravvivenza”, per citare un mio editore tedesco".

Fondamentali nel suo libro sono le figure femminili. Da lei alle donne della sua famiglia. Dalle donne ucraine della seconda guerra mondiale a quelle di oggi. Anziane, giovani, civili e militari, giornaliste, scrittrici…

"Non c’è nessuna caratteristica che accomuna queste donne. Uscendo da qualunque stereotipo, ho voluto mostrare come tutte sono diverse nella loro soggettività. Nel capitolo “Genere” tratto il tema del femminile sia a livello simbolico – nell’immaginario aggressivo imperialista putiniano, dove l’Ucraina è vista come una donna da violentare –, sia a livello esperienziale. E allora racconto delle azioni concrete delle donne ucraine in questa guerra. Non ritraggo solo vittime, ma anche le le operatrici militari russe, che dal centro di lanci militari in Russia, mandano bombe ad ammazzare civili".

Il titolo Piedi freddi evoca il profluvio di immagini di congelamento della guerra in Russia – che era per lo più Ucraina - e della guerra di oggi. Ma anche l’espressione inglese “to get cold feet”, ovvero tirarsi indietro rispetto a un impegno, a cui si fa riferimento verso la fine del libro e che richiama la differenza tra senso di colpa e responsabilità nei confronti della storia…

"Ho voluto porre l’attenzione su un aspetto sottovalutato delle guerre: i corpi degli uomini feriti, uccisi e mutilati in trincea e dal freddo. L’enormità di questa sofferenza ha misure apocalittiche. E poi “l’avere i piedi freddi”, nel senso di tirarsi indietro, è il tema centrale del libro, che invita a porre attenzione sulla differenza tra il sentirsi in colpa e il prendersi le proprie responsabilità di fronte agli eventi passati e presenti. Ne parlo nel capitolo “Vanità”: il senso di colpa è un’attività solipsistica, tipica dell’Occidente. Una forma di vittimismo che non porta a nulla, in cui si continua a essere pieni solo di sé stessi. Il senso di responsabilità invece è la possibilità di proiettare lo sguardo fuori da sé. Io invito il lettore a essere responsabile non solo del passato, ma soprattutto della democrazia del presente e del futuro".

Il suo romanzo è anche un po’ un giallo. Perché da quando lei introduce “la verità nascosta” di suo padre il lettore rimane incollato al libro per scoprirla…

"Quando scrivo è come se facessi un patto con chi mi legge. Mi dico “io porto te lettore in luoghi che non necessariamente ti lasceranno comodo, ma mi impegno con te affinché la tua lettura sia il più piacevole possibile e che tua abbia voglia di continuare a girare le pagine”. Chiedo dunque a chi legge uno sforzo sul contenuto, ma cerco di proporlo nella forma più piacevole ed elegante che conosco. Cerco di tenere l’attenzione nella narrazione, così come fa uno scrittore di gialli. Cercherò sempre di non annoiare il mio lettore, anche perché la lettura deve essere un’esperienza estetica piacevole".