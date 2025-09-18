Fotografia, ferite e speranza: il mondo narrativo di Sara Fruner

Ci sono libri che non si limitano a raccontare una storia, ma che sembrano nascere da una domanda antica, impossibile da mettere a tacere: come si fa a dare forma al dolore? Da secoli l’arte tenta di rispondere, con tele, sculture, parole, fotografie. Perché la ferita, se attraversata, può diventare linguaggio, e il buio, se accolto, può rivelare una luce.

È intorno a questa tensione che si muove la scrittura di Sara Fruner, poetessa e docente, che nel suo ultimo romanzo La luce laggiù (Neri Pozza) scava nella memoria, nelle relazioni familiari, nell’inquietudine di chi cerca un senso tra i ricordi e le perdite. Ospite del vodcast Il Piacere della Lettura, Fruner ci ha accompagnati in un viaggio che somiglia a un mosaico di immagini: frammenti di vita, fotografie interiori, ombre che chiedono di essere attraversate.

Al centro della storia c’è Moreno, celebre fotografo, fermo in una stazione dopo aver compiuto “qualcosa di importante, definitivo”. Nell’attesa di un treno, entra in un tempo sospeso che lo costringe a riattraversare l’infanzia, a ricordare la famiglia, a riprovare il dolore delle ferite. E proprio come in uno scatto, le immagini si ricompongono: un puzzle in un doppio binario narrativo - la voce interiore del protagonista e lo sguardo esterno che completa ciò che resta in ombra.

Con Fruner, la conversazione si è accesa intorno a una domanda che sembra inseguire tutto il romanzo: che cos’è davvero la fotografia? Per Moreno è, a tratti, silenzio, a tratti verità, altrove dubbio. Non una definizione unica, ma una continua metamorfosi dello sguardo. Didi, coprotagonista, la vive invece come strumento emotivo, prima, e poi come limite da superare, scegliendo altre forme d’arte. Perché l’arte, in fondo, è sempre ricerca di un linguaggio capace di dare ordine al caos.

La copertina del libro di Sara Fruner, protagonista della puntata

Fruner ci ha raccontato di personaggi che trovano nella creazione un modo per sopravvivere. Astrid, la madre di Moreno, modella statuine di tonalità grigie: dalle mani, dal dolore, nasce movimento, vita. Una trasfigurazione che rimanda a Francis Bacon: “Non c’è bellezza senza ferita”.

Ma non tutti i personaggi conoscono questa possibilità. Pike, il padre, rimane intrappolato nell’invidia, incapace di intravedere la luce. Una sfida narrativa che l’autrice ha sentito come una necessità etica: la letteratura deve dare spazio anche a ciò che respinge.

E poi c’è il tema universale: crescere a contatto con il disprezzo. “Quei bambini - dice Fruner - per un po’ zoppicheranno. Ma forse zoppichiamo tutti, prima o poi. Eppure impariamo a camminare lo stesso, a guarire, a cercare quella luce che ognuno porta con sé”.

La poesia, per lei, resta la radice di ogni scrittura: un orecchio che ascolta la musica segreta delle parole, la ricerca della partitura perfetta. E così il romanzo, pur nella prosa, conserva un respiro lirico che vibra pagina dopo pagina.

Se c’è un messaggio che resta, è questo: la luce non cancella l’ombra, ma la attraversa. Ed è proprio lì, nel contrasto, che si genera l’arte. Forse anche la vita. Perché sì, inciampiamo, zoppichiamo, a volte restiamo al buio. Ma tutti, prima o poi, troviamo la nostra luce, laggiù.