Femminanza: la forza invisibile che unisce donne e generazioni

Nel nostro vocabolario emotivo manca una parola unica che descriva uno dei sentimenti più antichi del mondo, quello che lega donne di tutti i tempi e luoghi: la salvifica solidarietà femminile. Quella che non si misura in hashtag o in slogan, ma in gesti silenziosi – una mano che sorregge, uno sguardo che capisce, una parola che rimedia.

È da qui che parte la scrittrice Antonella Mollicone, ospite del vodcast Il Piacere della Lettura, per raccontare la sua “femminanza”: una forza invisibile e collettiva, una rete di resistenza e cura che attraversa generazioni di donne.

Il suo romanzo, La femminanza (Nord), è ambientato nella Rocca (Rocca D’Arce), paesino del frusinate che diventa teatro di mezzo secolo di storia italiana, dall’ascesa del fascismo al boom economico. Ma più che un affresco storico, è un atto di restituzione: “La storia di un gruppo di donne che si riunisce in una cerchia – racconta Mollicone – e che attraverso la condivisione di pratiche di nascita, lutto e guarigione, trova la propria libertà”.

Non è un romanzo di donne contro gli uomini, ma di donne con le donne. “La femminanza è un’alleanza – spiega l’autrice – una forza ancestrale che ogni donna eredita e deve coltivare ogni giorno. È una pratica quotidiana, non si possiede mai del tutto.” In un tempo in cui la competizione è spesso spacciata per emancipazione, la sua visione ha il sapore dell’ascolto, della reciprocità e del riconoscimento di una vulnerabilità comune.

Nel racconto di Mollicone, i personaggi femminili non sono eroine idealizzate, ma creature piene di contraddizioni. “Hanno una forza vitale che le spinge a vivere secondo la loro natura, ma anche debolezze che devono accettare e condividere. La Cerchia serve a questo: a creare un contagio di sincerità.” Camilla, il personaggio dell’anima dell’autrice, è la più fragile e la più libera: una donna che deve imparare a lasciar morire ciò che le impedisce di rinascere.

Mollicone non inventa, raccoglie. “La femminanza nasce da trent’anni di voci reali. Ho intrecciato destini, promesso l’anonimato, ma tutto ciò che racconto è accaduto.” La memoria familiare e quella collettiva si fondono nel luogo simbolico di Palazzo dei Maletazzi, dove lo spazio domestico e quello nobiliare diventano culla e prigione insieme. È lì che “si annidano dolori e segreti, ma anche la forza di tramandarli”.

La copertina dell'ultimo libro di Antonella Morricone

“La Cerchia – dice – è sempre esistita. Io le ho solo dato un nome. Era il 1981, quattro giorni prima della mia comunione. Un gruppo di donne preparava dolci, rideva, beveva vino. Io volevo restare, ma mi allontanarono. Da quel momento ho capito che c’era un cerchio di segreti da indagare.”

Oggi quella Cerchia è un simbolo di cura, di resistenza e di memoria. E anche di politica, nel senso più autentico del termine. Il romanzo intreccia storie di violenza domestica, superstizioni, riti religiosi e pratiche popolari. “La tradizione può essere una catena o una risorsa – riflette Mollicone – a seconda di come la si vive. Quando diventa superstizione imprigiona, ma quando diventa memoria condivisa ci accompagna.”

E oggi, a che punto siamo con quella solidarietà femminile? “C’è ancora tanto da fare. Ma la sorellanza è fondamentale più che mai: possiamo aiutarci tutte, se impariamo a parlarci davvero.”

La femminanza ci ricorda che la libertà non è mai un atto solitario, ma un contagio. E che in un mondo che tende a dividere, la rivoluzione più grande è quella di restare uniti.