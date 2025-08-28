Emily Dickinson: la ribelle silenziosa che ha incendiato la poesia

Emily Dickinson non è mai stata soltanto “la signorina chiusa nella sua casa di Amherst”. È stata una rivoluzionaria silenziosa, una donna che con i suoi trattini e i suoi versi spezzati ha anticipato il Novecento poetico, pur restando nell’Ottocento, e che ha continuato a eruttare parole come lava incandescente anche quando la società l’avrebbe voluta quieta e invisibile. Forse è per questo che, a distanza di oltre un secolo, continua a sedurci con la sua vita misteriosa e la sua poesia dirompente.

Di Emily Dickinson ha parlato la critica letteraria Sara De Simone, ospite del vodcast Il Piacere della Lettura, che ci ha raccontato il suo saggio: Una tranquilla vita da vulcano (Solferino). Un titolo che riprende un verso della poetessa, e che diventa chiave di lettura: la tranquillità come superficie, il vulcano come cuore pulsante.

“Di solito – spiega De Simone – ci si concentra sulla scelta di Emily di ritirarsi a 36 anni nella casa paterna. Ma quell’evento non basta a definirla. Prima di allora era stata una ragazza vivace, piena di amici, innamoramenti, serate culturali, letture condivise. Una donna aperta al mondo.”

Per comprenderla davvero, quindi, bisogna partire dall’infanzia segnata da un nonno visionario, Samuel Fowler Dickinson, che si indebitò per diffondere cultura e garantire anche alle donne l’accesso all’istruzione. O dalle figure che le sono state vicine: la zia Lavinia, porto sicuro e complice di viaggi e vitalità, e Susan Gilbert, l’amica, l’amore, “l’editor”. A lei Emily dedicò alcune delle sue poesie più ardenti: “Susie, io e te siamo gli unici poeti, mentre tutti gli altri sono prosa”, le scrisse in una lettera.

Ma il tempo e gli uomini hanno provato a normalizzarla. Thomas Higginson, critico influente, le disse che non era pronta a pubblicare. Emily rise, preferendo la sua “condizione scalza”, lontana dalla fama. Dopo la morte, fu proprio Higginson, insieme a Mabel Todd, a curare la prima edizione postuma delle sue poesie. Insieme tagliarono, addolcirono e cancellarono perfino il nome di Susan come dedicataria di molti testi; inoltre sostituirono i suoi trattini rivoluzionari con rassicuranti punti e virgola. Una mutilazione, ma anche la ragione per cui le sue parole sono giunte fino a noi.

Emily Dickinson che emerge dal racconto di Sara De Simone non è dunque una “santa reclusa”, ma una donna che scelse la scrittura come atto di libertà, non come fuga. Una ribelle capace di trasformare il silenzio in detonazione poetica. “Non dobbiamo pensare al suo ritiro come a un sottrarsi al mondo – dice De Simone – ma come a un modo per ascoltarlo meglio.”

E forse è proprio questo il messaggio che ci arriva oggi, in un’epoca in cui la visibilità sembra tutto: la grandezza può nascere anche lontano dai riflettori, ai margini della società, negli interstizi di una dimora. Emily Dickinson ci ricorda che la vera eruzione non è quella che si mostra, ma quella che continua a bruciare sotto la cenere.

E allora, a chi ci chiede se valga la pena ascoltare ancora la voce di una donna dell’Ottocento, la risposta è semplice: sì, perché parla di noi.