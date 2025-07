Denuncia e pestaggio,. Laura Buffoni racconta le periferie di Roma

Quando la periferia sceglie il destino: la storia di Laura Buffoni e la forza di raccontare Roma, nell’anno del Giubileo, concentrando l’attenzione su luoghi che non sono quartieri, ma sentenze. Palazzoni tutti uguali costruiti in fretta, con la volontà di isolare, concentrare, segregare tossicodipendenti, criminali, disoccupati, famiglie sbriciolate dalla povertà e dall’abbandono. È in questo scenario che si modella Un giorno ti dirò tutto (HarperCollins) di Laura Buffoni, ospite del nostro vodcast Il Piacere della Lettura. Laura Buffoni è una film producer che lavora con le immagini; e proprio con immagini riprese dalla sua memoria ha scritto il suo romanzo d’esordio, tornando, portandoci con lei a Laurentino 38, periferia sud di Roma, un quartiere-ghetto, costruito per mettere insieme i reietti della società. Potrebbe sembrare un errore urbanistico, ma forse, in realtà, è un vero e proprio disegno politico, dice. E lei, cresciuta per i primi sei anni nel quartiere della Roma bene di Corso Francia, si trova scaraventata in quello che noi chiameremmo il Bronx. Un microcosmo ostile in cui Laura prova a mimetizzarsi, senza successo. "I bambini di dieci anni giravano con le pistole – racconta – C’era una persona in sedia a rotelle che non riusciva a pagare il pizzo della corrente abusiva e un mio compagno di classe gli ha sfregiato la faccia con una candela".

Laura squarcia un velo di silenzio e svela una violenza sistemica. Poi arriva quell’episodio che le cambia la vita. Viene accerchiata. Le impongono di baciare la svastica. Lei si rifiuta. E la punizione è feroce: pestata con gli anfibi, il volto sfigurato. Il naso spaccato, i denti, la faccia. Finisce in ospedale. La denuncia scatta d’ufficio, i colpevoli li conosceva tutti. E quando arrivano gli avvisi di garanzia, le minacce peggiorano. Non è solo un racconto di violenza. È la dissezione di un meccanismo. "In certi quartieri non hai scampo se non hai un’ancora", dice. Alla domanda se abbia perdonato, risponde: "Il perdono forse è un atto finale. Io ho capito. E capire è già moltissimo".

Giulia Carla De Carlo