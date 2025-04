Dario Voltolini vince il Premio Wondy 2025 con 'Invernale': un inno alla resilienza

E’ Dario Voltolini, con il romanzo “Invernale” (La nave di Teseo) il vincitore del premio letterario Wondy 2025, assegnato lunedì 31 marzo al teatro Manzoni di Milano dalla giuria tecnica. Silvia Montemurro con “La Piccinina” (Edizioni E/O) ha vinto invece il premio decretato dalla Giuria dei Lettori. Una serata con sei finalisti e una vastissima partecipazione di pubblico.

La motivazione del premio: "Invernale è la storia della malattia di un padre, narrtata dal figlio, che assiste sgomento alla progressione inesorabile verso la fine. Con straordinaria intensità espressiva Voltolini unisce rigore e colore, implacabile esattezza terminologica e vivace invenzione metaforica trasformando una sofferenza privata nell’immagine dell’eterna battaglia cosmica fra la vita e la morte, e trascinandoci nel profondo del suo strazio, che diventa il nostro”

ll Premio Wondy di letteratura resiliente è nato nel 2018 in memoria della giornalista e scrittrice Francesca Del Rosso (1974-2016), conosciuta con il soprannome Wondy e autrice del volume “Wondy – ovvero come si diventa supereroi per guarire dal cancro” (Rizzoli, 2014), nel quale ha raccontato con ironia e coraggio il suo modo di affrontare la malattia. Il premio viene assegnato annualmente ed è riservato a libri che attraverso la prosa letteraria esprimano con particolare forza il concetto di resilienza.