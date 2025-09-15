Dall’Antico Egitto a Hollywood. Buticchi insegue la stella di Hedy

Vienna, 1920

La sede dell’osservatorio meteorologico dell’Hohe Warte – un palazzotto turrito ottocentesco – dominava l’elegante quartiere di Döbling dall’alto della collina. Gli abitanti della capitale austriaca, dopo le pesanti restrizioni imposte dal conflitto, e le conseguenti riparazioni dei danni di guerra dovute ai vincitori, avevano solo un’irrefrenabile voglia di vivere. Il rione sorgeva al confine nord-orientale della città, caratterizzato da ampie zone verdi, strade ordinate e costeggiate da villini della buona borghesia viennese. Tra questa, quasi cinquemila cittadini erano di origini ebraiche. Emil Kiesler risiedeva in una di quelle villette. Era un ebreo non praticante nato a Leopoli, nell’allora Polonia, nonché direttore di una delle filiali bancarie più prestigiose della città. La moglie, Gertrud Lichtwitz, era una pianista ungherese convertita al cristianesimo. Nel 1914, dalla coppia era nata Hedwig, una bimba dagli occhi color smeraldo e il viso aggraziato. Sin dai primi anni di vita, aveva mostrato un carattere forte e un’intelligenza spiccata.

Quella domenica mattina, a casa Kiesler, si respirava un’aria serena. La bambina – sei anni appena – scelse alcune bambole e le mise a sedere lungo la sponda di una piccola carrozzina. Spingendola, abbandonò la sua stanza e raggiunse lo studio del padre. Dispose le bambole a semicerchio, poi montò un teatrino composto da alcune quinte e un sipario scorrevole che aveva realizzato lei stessa. Salì sulla scrivania, si posizionò con sicurezza al centro del palcoscenico e, rivolta ai suoi immaginari ascoltatori, diede avvio allo spettacolo: "Signore e signori, buonasera. Benvenuti al teatro Kiesler di Vienna. Avrete il piacere di assistere all’esibizione di una grande attrice... "

"Hedwig, dove sei?" chiese Gertrud dalla sua stanza, sperando che la figlia li raggiungesse. Non ottenendo risposta, insistette: "Hedy?! Che fine hai fatto?! " La donna, preoccupata, abbandonò la camera e prese a cercare la piccola per tutta la casa. Poi, finalmente, udì la sua vocina provenire dallo studio del marito. Aprì la porta e trovò Hedwig, in piedi sulla scrivania, che declamava una storia immaginaria alle sue bambole. "Hedy, perché sei salita lì sopra?" la rimproverò Gertrud. "Sto facendo l’attrice", rispose risoluta la bambina, sgranando gli occhi verdi. "Io voglio fare l’attrice."

"Quanti anni ha la nostra Hedwig?" chiese la presentatrice avvicinando il microfono alla bocca della ragazza. Le luci illuminavano il palco. Il pubblico, numeroso, affollava la sala del piccolo teatro. Era composto da parenti e amici delle concorrenti. "Quattordici", rispose lei con un’impercettibile incertezza nella voce. In realtà ne aveva dodici, ma il concorso di bellezza ne prevedeva due in più per la partecipazione. Hedwig camminò lungo il bordo del palcoscenico come una navigata indossatrice, sorrise quando si fermò davanti al pubblico, pronta a ricevere l’applauso dei presenti. Poi tornò con passo sicuro al suo posto tra le altre aspiranti miss. "Signori e signore, la vittoria di questo concorso di bellezza per giovani promesse del cinema e del teatro va a Hedwig Kiesler!" sentenziò il responso della giuria. Hedy salì sul palco raggiante, per nulla pentita della bugia che le aveva consentito di partecipare al concorso.

