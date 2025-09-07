Crisi di civiltà al confine orientale. Il romanzo della rotta balcanica

Lungo la cosiddetta “rotta balcanica“ corre una “linea della vergogna“ del nostro tempo. Vi si giocano le lotterie per la vita cui sono obbligati molti giovani provenienti per lo più dall’Asia – Siria, Afghanistan, Pakistan, Iraq – desiderosi di farsi o rifarsi una vita in Europa. Lo chiamano il “game“: è una sfida crudele coi gendarmi croati, sul confine con la Bosnia, che è anche il confine con l’area Schengen, e consiste nel tentare il passaggio clandestino della frontiera, sapendo che si viene facilmente intercettati e rispediti indietro, spesso dopo avere subito umiliazioni e violenze. Eppure molti, dopo ogni fallimento, ci provano ancora, accumulando game su game, mentre passano i mesi e a volte gli anni. Il game è conseguenza diretta di leggi che hanno costruito la “Fortezza Europa“, un’Europa sempre più distante dalle sue premesse (e promesse) iniziali – l’Europa dei popoli, dei diritti umani, l’Europa che dà asilo.

Stenta ancora ad affermarsi, in letteratura, un corpus di romanzi che restituisca il dramma umano e la crisi di civiltà in atto oltre il nostro confine orientale, e Andrea Mella, col suo Nostra signora della frontiera (Bottega Errante) ha il merito di affrontare il tema da un’angolazione particolare, che non è quella (se non in parte) dei viaggianti, e nemmeno quella dei trafficanti, almeno non per come ce li immaginiamo. I protagonisti del suo romanzo sono una madre e un figlio, coinvolti sì nel passaggio clandestino di tanti giovani verso l’Italia, ma con motivazioni e modalità che ci portano a riflettere, in profondità, sul rapporto che intratteniamo, noi persone dette “normali“, con quei viaggianti che in un saggio-reportage importante, Maurizio Pagliassotti (La guerra invisibile, Einaudi 2023) ha definito "i nemici".

Loris, il passeur al centro del romanzo, ci introduce nella vita di paese al nostro confine orientale, ci rende partecipi del suo disagio esistenziale, del rapporto malato con la madre, dello strambo amore con Branka; ci dà la misura di quanto si possa essere “normalmente“ inumani, indifferenti alla sorte altrui, fino a scendere in abissi inaspettati. Loris, per molti versi, è uno specchio per la collettività alla quale apparteniamo; Adnan e suo figlio Nadir, profughi dalla Siria, sono i “nemici“ che ci sforziamo di ignorare. Il finale offre un doloroso sussulto di coscienza.

Lorenzo Guadagnucci