Cosa resta di noi tra queste macerie?

Caterina cara, come stai? Vorrei innanzitutto sapere come ti senti e ti sentivi mentre scrivevi il tuo “Sette volte bosco”, uscito da poco per Neri Pozza. Vorrei sapere se covavi la storia da tempo, oppure è spuntata all’improvviso, suggerita da questo terribile presente. Dove eri mentre scrivevi, cosa vedevi dalla finestra, quali erano i rumori di sottofondo. C’era un televisore acceso? Cosa stava trasmettendo? Oppure tenevi tutto spento ma inutilmente, perché ormai le immagini ci sono entrate sottopelle e vediamo l’orrore anche a occhi chiusi?

Intanto mi hai già risposto attraverso il tuo romanzo. E non mi pare un caso che sia arrivato in libreria proprio ora. Io al caso non credo. Così come non credo sia difficile sovrapporre Adelina, la protagonista, alle tante facce di questa umanità disperata che viene spostata da un punto all’altro per inspiegabili ragioni di guerra o solo per sopravvivenza. Lei, per fortuna, sopravvive e torna, al termine della Prima Guerra mondiale, in un punto del Trentino dove si trovava il suo más, il suo maso, ormai distrutto, così simile a tanti luoghi sventrati della nostra contemporaneità. Ha perso tutto, i genitori sono morti, chissà se il fratello Emiliano è ancora vivo, ogni cosa va ricostruita, a partire da sé stessa. È possibile ricostruire e ricostruirsi, Caterina? Fino a quale profondità si può sanare una ferita? Ammesso che si sopravviva, che si ritorni, che si ritrovi la strada di casa, di quel punto dove abbiamo mosso i primi passi e pronunciato le prime parole, ammesso che si riesca a mettere nuovi mattoni là dove erano rimaste solo macerie, cosa resta di noi? Quali sentimenti ci muovono: rabbia, disperazione, vendetta? Ad alcuni rimane dentro un senso di mortificazione, come se finissero per credersi responsabili della perdita. È stata colpa mia, non sono stato abbastanza bravo, abbastanza attento, furbo. Forse quello che avevo non me lo meritavo, altrimenti non me lo sarei fatto portare via.

"Nessun maggior dolore che ricordarsi del tempo felice ne la miseria", sono le parole che Dante mette in bocca a Francesca da Rimini. Eppure sarebbe così utile questo esercizio di immaginazione, specialmente in senso inverso. Avere una visione di noi in una situazione simile, abitare i panni di un altro, comprendere il suo profondo dolore. Fare esercizio di empatia come antidoto ad altri errori. È possibile ricostruirsi da soli, Caterina? Per fortuna esistono i libri, per fortuna ci è dato questo prezioso luogo immaginario dove sperimentare il dolore ma senza conseguenze, se non quella di ampliare la nostra umanità.

Pensavo di essere io a scriverti, e invece scopro che l’hai fatto tu per prima. Sette volte bosco è una lettera spedita dal passato, ma che ci parla del futuro. Grazie per aver ampliato la nostra visione.

Simona Baldelli