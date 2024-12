Coelho, Sgarbi e Romanian Gary. Ecco gli autori che vi consigliamo per Dicembre

Ecco i cinque libri che vi suggeriamo di leggere questo mese. Ce ne sono per tutti i gusti e abbiamo cercato proprio di soddisfare ogni esigenza di lettura. Speriamo vi piacciano.

Buona lettura!

La copertina del libro di Paulo Coelho

IL CERCHIO DELLA FELICITÀ, di Paulo Coelho (La nave di Teseo) GENERE: Narrativa, Spiritualità, Racconti

Coelho, che con le sue storie di spiritualità e saggezza ha conquistato milioni di lettori, torna con una raccolta di racconti che esplora l’accettazione delle proprie fragilità, il senso dell’equilibrio e della serenità. Con la sua prosa poetica e simbolica, Coelho ci accompagna in una riflessione su come affrontare le sfide della vita per trovare la felicità autentica. Autore: Paulo Coelho; Traduttori: Rita Desti, Alberto Cristofori, Francesca Gabelli; Editore: La nave di Teseo; Collana: Oceani; Anno edizione: 2024; in commercio dal: 3 dicembre 2024; pagine: 128 p., ill., Rilegato

La copertina del libro di Romain Gary

TEMPESTA di Romain Gary (Neri Pozza) GENERE: Classici, Racconti

“Tempesta” di Romain Gary è una raccolta di racconti inediti in Italia. Le varie storie sono ambientate in diversi scenari, e affrontano tematiche che l’autore ha esplorato nell’arco della sua intera vita. Lo stile affascinante e profondo mescola malinconia, desiderio di fuga e riflessioni sulla morte, mentre introduce e racconta di personaggi tormentati, avventure estreme e tragedie inevitabili. “Tempesta” riflette totalmente la visione di Romain Gary sulla condizione umana.

Autore: Romain Gary; Traduttore: Riccardo Fedriga; Editore: Neri Pozza; Collana: Biblioteca; Anno edizione: 2024; in commercio dal: 3 dicembre 2024; Pagine: 208 p., Brossura

La copertina del libro di Vittorio Sgarbi

NATIVITÀ. MADRE E FIGLIO NELL’ARTE di Vittorio Sgarbi (La Nave di Teseo) GENERE: Arte e saggistica

Critico d’arte, scrittore e volto noto della cultura italiana, Sgarbi propone una prospettiva emozionante sul legame tra madre e figlio attraverso l’arte. Dalla pittura rinascimentale alle interpretazioni moderne, il libro è una vasta e affascinante galleria visiva e narrativa. La Natività viene così riscoperta attraverso capolavori senza tempo.

Autore: Vittorio Sgarbi; Editore: La nave di Teseo; Collana: I fari; Anno edizione: 2024; In commercio dal: 3 dicembre 2024; Pagine: 372 p., ill., Rilegato

La copertina del libro di Philippe Geluck

MONSIEUR IL GATTO di Philippe Geluck – Gallucci Balloon GENERE: Umorismo, Narrativa a Fumetti, Graphic Novel

Philippe Geluck, disegnatore e umorista belga, regala nuove vignette del suo celebre Chat. Un libro che combina leggerezza e riflessioni intelligenti, perfetto per sorridere e pensare.

Autore: Philippe Geluck; Traduttrice: Emanuelle Caillat; Editore: Gallucci Balloon; Collana: Satira; Anno edizione: 2024; In commercio dal: 06 dicembre 2024; Pagine: 125 p., ill., Rilegato

La copertina del libro Fairy Legends

FAIRY LEGENDS. RACCONTI DI FATE E TRADIZIONI IRLANDESI (Neri Pozza) GENERE: Fantastico, Mitologico

"Fairy Legends. Racconti di fate e tradizioni irlandesi" (Neri Pozza) è stato pubblicato per la prima volta nel 1825 e tradotto in tedesco dai fratelli Grimm. Prima raccolta organica di leggende della tradizione orale, “Fairy legends” riflette l’anima e la cultura del popolo irlandese. Thomas Crofton Croker fu il primo a trascrivere storie che fino a quel momento erano state soltanto orali e a tramandarle: fate, gnomi ed elfi sono gli assoluti protagonisti dei racconti. Con un testo inedito in Italia, scritto dai Grimm, per la prima volta “Fairy Legends” unisce le tre parti dell’opera a cui Croker ha lavorato per tutta la vita.

Autore: Thomas Crofton Croker; Curatrice: Francesca Diano; Editore: Neri Pozza; Collana: I colibrì; Anno edizione: 2024; In commercio dal: 13 dicembre 2024; Pagine: 720 p., Brossura

Quale titolo finirà nella tua libreria?