Claudia Mincione: "Un bambino, un padre violento e il compito di governare il caos: la danza di una farfalla tra le falene"

Claudia, il suo romanzo si apre con il racconto di un’oscurità senza fine.

"Il brano iniziale è stata la miccia per la storia, nata da un sogno nel quale mi sono vista nei panni di quest’uomo che s’immergeva nell’oscurità, in uno scorcio realistico ma anche surreale, con una serie di persone davanti a sé, al suo palazzo, e attraverso le quali rievoca la propria vita".

Una vita di lotta con un padre violento e alcolizzato.

"Pietro non ha piena consapevolezza di sé e della sua vita, tutti i suoi traumi originano in famiglia. È fragile, ha una mente compulsiva che sfiora per certi aspetti l’autismo. Attraverso l’osservazione di quella degli altri cerca di dare ordine alla propria. Ci riesce in parte, già dal titolo si coglie che mente a se stesso: i numeri sono numeri ma per lui sono la verità, un rifugio dal caos".

Cosa rappresenta Pietro?

"Pietro è il desiderio di allontanarsi dal dolore e cercare pace, riscatto. C’è un momento nel quale dice al padre di aver lottato tutta la vita per essere diverso da lui. Non è l’unico nel romanzo a vivere questa tensione".

La vivono, questa tensione, anche sua sorella Teresa e altri personaggi femminili.

"Nelle mie storie l’infanzia è decisiva. Il legame fra due fratelli per me è uno degli aspetti più belli perché, anche nelle situazioni peggiori, attraverso il sostegno reciproco, è possibile superare le difficoltà. E a volte anche sognare, come nella scena della danza con la farfalla".

Perché ha scelto una storia familiare incentrata sulla violenza domestica?

"È un tema che ho trovato scrivendo, al quale sono sensibile e che ho incontrato non nella mia vita ma nelle esperienze di altre persone. Non è una storia autobiografica, un genere che ultimamente è molto diffuso ma che non è il mio. Di vero, nel romanzo, c’è la mia emotività, il modo in cui racconto certe storie".

Un altro personaggio è la casa di Pietro.

"La storia è claustrofobica, quasi tutta ambientata in casa, che per definizione dovrebbe essere un rifugio mentre per Pietro è ciò che protegge il suo carnefice. A essa si contrappone la casa dell’amichetto Mike, la casa ideale dove ognuno vorrebbe per la propria infanzia".

Da cosa ha tratto ispirazione per questo romanzo?

"Non ho preso spunto da nessuno, alcuni autori mi risuonano di più perché trovo delle similitudini con i due aspetti a me cari, l’infanzia e i drammi. Tra loro Khaled Hosseini, Tiffany McDaniel, Niccolò Ammaniti".

Tolstoj diceva in Anna Karenina che "ogni famiglia infelice è infelice a modo suo".

"Penso che una persona arrivi a crescere, a essere tutto sommato sereno quando riesce a fare pace con le disfunzioni della propria famiglia d’origine. Cercare colpevoli e responsabilità non porta a nulla. Quando tuttavia una famiglia è molto disfunzionale, come la famiglia di Pietro, sono un po’ disillusa sulla possibilità di riscatto".

Sta lavorando a nuovi progetti?

"Mi sto dedicando a una mini saga familiare in due romanzi, che affronta temi diversi, sempre con l’infanzia e un forte legame tra fratelli".

La cito e le chiedo: che odore ha l’angoscia, e la paura?

"Odore di ruggine e di amaro".