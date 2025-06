Bibbiana Cau racconta la Sardegna del 1917: storie di donne, guerra e rinascita

Nel 1917 il mondo era in frantumi. La Prima Guerra Mondiale continuava a divorare vite, anime, relazioni. Sul fronte si moriva senza sapere davvero perché. Non c'era gloria né bandiera che poteva giustificare la carne bruciata, il sangue freddo, i corpi allineati in trincea come bestie abbandonate. I confini si ridisegnavano nel sangue, ma lontano dal fronte, nei paesi rurali della Sardegna, la vita continuava – silenziosa, resistente, femminile.

Non è facile definire la Sardegna: antica, dura, luminosa, color di miele, sapore del sale. Una terra che non si lascia definire: ha montagne che sembrano scudi, paesi che si aggrappano alle rocce come nidi di rondini, una lingua che suona come un rito. Il tempo si piega come il grano sotto il maestrale. In quella terra antica e orgogliosa, la guerra non si vedeva, ma si sentiva. Nelle lettere mai arrivate. Nei figli che non tornavano. Nei mariti troppo cambiati per essere riconosciuti. Ed è lì, tra pietra e vento, che Bibbiana Cau, protagonista della nuova puntata del nostro vodcast Il piacere della lettura, ambienta il suo romanzo La levatrice (Nord).

Nel romanzo, Mallena non è solo un personaggio: è un simbolo. Non sa leggere, non ha nozioni mediche. Non ha studiato, ma conosce le erbe e il dolore. Aiuta le donne a partorire, le guarisce, le sostiene. E lo fa gratuitamente, con un senso di comunità oggi sconosciuto. Quando chiede un sussidio, per la sopravvivenza dei figli e del marito ferito in guerra, le viene negato più volte. La sua sapienza – utile, necessaria – non basta più. "Mi sono ispirata alle donne della fine dell’Ottocento e inizi del Novecento", racconta Cau, "quando ancora in Sardegna non c’erano ostetriche ufficiali e le levatrici erano custodi di saperi arcaici ma potentissimi".

Nel libro, le donne si tengono insieme, sono comunità. Si aiutano, si capiscono. Un universo che si regge su alleanze antiche, su saperi tramandati, su preghiere che mischiano sacro e profano. “Se le donne restano unite – dice Cau – possono superare qualsiasi ostacolo.”

La guerra non è raccontata con bombe o fucili, ma come un’ombra. Un’eco. "La guerra piace a chi non la conosce", diceva Erasmo da Rotterdam. Così, quando Jubanne, il marito di Mallena, torna dal fronte, non è più lui. È vivo, sì. Ma la morte lo accompagna. Tutto si spegne in un istante. E Mallena deve sforzarsi per riconoscere in quell’uomo il suo amore di sempre. Quell’amore che un tempo l’ha salvata – e che ora tocca a lei salvare. E proprio l’amore – quello puro, fatto di silenzi e piccole cose – diventa balsamo. Mallena e Jubanne si amano come si ama quando si ha poco: con intensità e pudore, nel gesto di dividere un frutto, nel ricordare il profumo dell’erba dopo la pioggia.

La copertina del libro di Bibbiana Cau

“Come il vento che arriva dal mare - scrive Cau -, anche la morte ci abbraccia, ci accompagna e talvolta ci salva”. Ed è in questa dualità – vita e morte, guerra e amore, Sardegna aspra e dolce – che La levatrice affonda le sue radici. La guerra è una morte sterile: non genera, non chiude il cerchio, non rispetta il ciclo della vita. Solo la morte naturale, quando accade nella pace, nel tempo giusto, sa parlare lo stesso linguaggio della nascita.

Questo libro è una preghiera laica per ciò che stiamo perdendo: il contatto con la natura, la conoscenza dei cicli, la sapienza non certificata ma profondamente umana. “Una zucca essiccata poteva diventare un contenitore”, ci ricorda Bibbiana. Oggi, in un mondo di plastica, abbiamo dimenticato come ascoltare.

E allora forse è il caso di lasciarsi portare in un altro tempo, in un’altra isola. Dove le parole erano poche, ma bastavano. Dove le donne tenevano in piedi il mondo. E dove una levatrice, analfabeta ma saggia, poteva salvare un’intera comunità.