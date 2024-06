Avvocati e misteri: “Il socio“ di Grisham

John Grisham è il re internazionale del legal thriller, un autore da trecento milioni di copie. I suoi romanzi hanno segnato la letteratura di genere e sono stati spesso trasposti al cinema. A partire da oggi i migliori titoli dello scrittore statunitense arrivano nelle edicole con i nostri giornali. Si parte con Il socio, poi ogni venerdì, fino al 29 novembre, uscirà un nuovo libro in abbinamento facoltativo con i quotidiani QN il Resto del Carlino, La Nazione, il Giorno in Emilia Romagna, Marche, Toscana, Umbria, Lombardia e provincia di La Spezia, al prezzo di 9.90 € (oltre al quotidiano). La collezione completa sarà dunque di 25 titoli.

Il primo volume in edicola da oggi è Il socio, uscito nel 1991, portato al cinema due anni dopo da Sydney Pollack, in un film che ha avuto come protagonista Tom Cruise. Il socio racconta la storia di Mitchell McDeere, una laurea a Harvard e un contratto da favola con un prestigioso studio legale di Memphis. Per Mitchell e e sua moglie Abby il futuro non potrebbe essere più roseo.

Tutto perfetto, almeno all’apparenza. Peccato i che l’Fbi pretenda proprio da lui le prove dei loschi affari che lo studio Bendini, Lambert & Locke gestisce per conto della mafia. E peccato anche che i soci anziani dello studio abbiano la pessima abitudine di far eliminare i collaboratori infedeli. Tallonato dall’Fbi, minacciato dalla mafia, Mitchell è intrappola. A meno che non riesca a me ere in atto la a più formidabile delle beffe...

Per la successiva uscita, venerdì 21, arriverà in edicola Il cliente.