Adolescenti invisibili e città che ascoltano in silenzio: Morlupi smaschera il giallo della solitudine urbana

Non troppo tempo fa, la mini serie televisiva britannica, Adolescence, ha fatto discutere l’Italia intera, e non solo. Al centro, non tanto un mistero di sangue, ma il dramma – altrettanto inquietante – della distanza che può aprirsi tra genitori e figli. Una crepa che non ha bisogno di un delitto per farsi sentire: basta una porta chiusa, uno schermo acceso, una chat su WhatsApp usata al posto della voce. È in questa fessura che il noir contemporaneo ha trovato terreno fertile, trasformandosi in romanzo sociale.

François Morlupi, tra i nomi più originali del panorama italiano, ne è convinto. Ospite del vodcast Il Piacere della Lettura, lo scrittore romano ha raccontato il suo ultimo lavoro, Segnale assente (Salani), quinta e ultima, per ora, indagine dei “Cinque di Monteverde”. Un romanzo che non ha paura di sporcarsi le mani con temi scottanti: adolescenti che non comunicano più con i genitori, droghe sintetiche che circolano nelle scuole, una città come Roma che inghiotte senza pietà.

La storia prende il via da un episodio agghiacciante: un ragazzo muore sul tram 8, diretto a Piazza Venezia. Il suo corpo resta lì per ore, ignorato dai passeggeri. Non un colpo di pistola, non una sparatoria da film, ma la letale indifferenza quotidiana, quella che non fa rumore e che per questo spaventa ancora di più. "Roma è diventata una città che divora – racconta Morlupi. - Non è più la capitale dei quartieri con un’anima, è ormai simile a Parigi o Londra: nei mezzi pubblici c’è chi muore senza che nessuno se ne accorga”.

Ma Segnale assente non è soltanto cronaca nera. È anche il racconto del legame spezzato tra genitori e figli, di quel passaggio improvviso in cui i ragazzi smettono di parlare, si chiudono in stanza, e da allora il “segnale” – appunto – si fa assente. Lo scrittore ha visto emergere questa condizione dalle storie di molte famiglie incontrate nei suoi tour: padri e madri che ormai comunicano con i figli solo via WhatsApp, anche se abitano sotto lo stesso tetto.

E poi c’è la droga, tema che Morlupi ha deciso di affrontare dopo aver ascoltato le parole dure di un medico legale: "Sempre più spesso arrivano adolescenti all’obitorio, i loro corpi letteralmente bruciati dentro”. Non una metafora, ma la constatazione di una realtà che torna a mordere come negli anni ’80 e ’90.

Eppure, tra atmosfere claustrofobiche, tram illuminati solo dalle luci della scientifica e piogge torrenziali degne di un romanzo di Stephen King, Morlupi non rinuncia mai ad un tocco ironico. È il suo modo di restare romano: mescolare il dramma e la risata, il dolore e la battuta, perché – dice – "far piangere un lettore è facile, farlo sorridere dentro un noir è la vera sfida”.

Alla fine dell’incontro, resta l’impressione di uno scrittore che, pur parlando di morti e indagini, vuole raccontare soprattutto la vita. Quella che ci passa accanto ogni giorno, senza che ce ne accorgiamo, come quel corpo sul tram. E allora il giallo diventa specchio, riflesso delle nostre mancanze, avviso di pericolo: se smettiamo di guardarci negli occhi, se ci chiudiamo in stanze e schermi, prima o poi il segnale si spegne davvero.

Perché il mistero più grande non è chi ha ucciso. È come possiamo continuare a vivere, se non ci accorgiamo nemmeno di ciò che ci muore accanto.