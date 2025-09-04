Adolescenti interrotti: i numeri del disagio giovanile raccontati da Stefano Vicari

Settembre è il mese della riapertura delle scuole. Bambini e adolescenti tornano a popolare corridoi, palestre, cortili, aule piene di voci e aspettative. È una ripartenza collettiva: non riguarda solo i ragazzi, ma anche i genitori, gli insegnanti, l’intera società. Perché lì, tra i banchi, si gioca una parte decisiva per il futuro. E se da un lato c’è entusiasmo, dall’altro si riaprono anche ferite nascoste, quelle che i più giovani faticano a raccontare e che gli adulti a volte non riescono ad ascoltare.

Di questo ha parlato Stefano Vicari, neuropsichiatra, ospite del vodcast Il Piacere della Lettura, con il libro Adolescenti interrotti (Feltrinelli): una lente per osservare senza veli il disagio adolescenziale. Vicari parte dai dati, e i numeri sono impressionanti: ogni anno 46mila adolescenti nel mondo si tolgono la vita, uno ogni undici minuti. Un minore su sette convive con un disturbo mentale diagnosticato, mentre il 20% dei giovani tra i 15 e i 24 anni dichiara di sentirsi depresso. Dietro queste statistiche ci sono volti, famiglie, vite sospese.

“Non ogni sofferenza è malattia – spiega Vicari – ma quando ansia, paura o tristezza diventano talmente forti da impedire di vivere, allora sì, si trasformano in disturbi veri e propri”. Una distinzione che sembra sottile, ma che è fondamentale per non banalizzare né medicalizzare ogni disagio.

L’adolescenza è infatti un’età fragile: spesso non si soffre per ciò che è accaduto, ma per ciò che si teme non accadrà mai. Un’incertezza del futuro che paralizza. In questo quadro, i tre pilastri che sorreggono la crescita – famiglia, scuola, gruppo dei pari – diventano decisivi. Non per sostituirsi agli adolescenti, ma per accompagnarli. Vicari sottolinea che i genitori non devono sentirsi colpevoli: nella maggior parte dei casi non sono la causa dei disturbi dei figli. Possono però essere parte della soluzione, se imparano ad ascoltare, a porre limiti, a testimoniare con l’esempio.

Il tema delle regole è centrale: “Dire no – dice Vicari – è fondamentale. Le regole non sono gabbie, ma strumenti per crescere liberi. Insegnano a gestire la frustrazione, a comprendere che non tutto è subito, a distinguere i desideri reali dai capricci momentanei”. Un concetto oggi messo a dura prova da un’epoca che spinge a soddisfare ogni richiesta in tempi rapidissimi, spesso con un clic.

E poi c’è la tecnologia, l’altra grande sfida. Vicari racconta come l’abuso di smartphone e social possa generare dipendenze al pari della cocaina. “Molti bambini passano dalle 6 alle 9 ore al telefono, alcuni adolescenti arrivano a 12. È tempo sottratto alla vita reale, allo sport, alla lettura, alle relazioni. Non è solo uno schermo: è un filtro che rischia di distorcere il rapporto con il mondo e con se stessi”. Non è un caso che siano sempre più frequenti crisi di rabbia legate all’assenza di connessione: il fenomeno ha già un nome, nomofobia, la paura di rimanere senza telefono.

L’antidoto, però, esiste: basta esserci. Non come “migliori amici” dei figli, ma come adulti capaci di assumersi il ruolo di guida, anche accettando conflitti e distanze. Significa educare con l’esempio – i gesti sono più importanti delle parole – e accettare che i figli siano altro da noi.

Alla fine, il messaggio che resta è chiaro: non servono ricette miracolose, ma adulti consapevoli, pronti a custodire e proteggere la scintilla di futuro che ogni ragazzo porta con sé. Perché, in fondo, crescere significa soprattutto questo: avere un futuro da desiderare. E gli adulti hanno il dovere – e il privilegio – di custodire quella scintilla.