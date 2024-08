Addio Joan Brady: la scrittura come una danza

La scrittrice statunitense con cittadinanza britannica Joan Brady è morta in Inghilterra, a Oxford, a 84 anni. Nata nel 1939 a San Francisco, Brady iniziò la carriera come ballerina nel San Francisco Ballet e nel New York City Ballet e si laureò in filosofia alla Columbia University. Si trasferì nel 1965 in Gran Bretagna con il marito, lo scrittore americano Dexter Masters, scomparso nel 1989. Esordì come narratrice nel 1979 con il romanzo The Impostor e in seguito ha pubblicato una decina di romanzi, una biografia e due saggi. È stata la prima donna a vincere il premio Whitbread per il libro dell’anno, nel 1993, per il suo romanzo Theory of War, ispirato all’esperienza di schiavitù del nonno bianco negli Stati Uniti; per lo stesso romanzo in Francia ottenne due anni dopo il Prix du Meilleur livre étranger. In più occasioni, Brady ha saputo trasformare la vita in narrativa. In italiano sono stati pubblicati dall’editore Sonzogno i suoi romanzi Dio su una Harley, Paradiso a tutto gas, Sarò la mamma di tutti i bambini del mondo e Rosso sangue.