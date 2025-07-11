A Pordenonelegge l’incontro tra Ucraina e Russia

Un palcoscenico di grandi voci del nostro tempo. Un inno alla libertà, alle voci libere della letteratura, per capire il mondo e il suoi cambiamenti. Torna Pordenonelegge, dal 17 al 21 settembre, festa del libro e della libertà, presentata ieri a Milano dopo la tappa a Bruxelles. Dalla letteratura alla scienza, dal giornalismo alla filosofia e innovazione: oltre 650 voci internazionali, 350 eventi in cinque giorni e un scenografia speciale, un’Arena Europa che accoglierà gli incontri e una chiusura sulle note dell’Inno alla gioia, domenica 21 settembre.

Sarà la scrittrice iraniana Shirin Ebadi, premio Nobel per la Pace 2003, in esilio a Londra dal 2009, a inaugurare la 26ª edizione di Pordenonelegge, che riserva un’attenzione speciale all’Europa, al suo ruolo, alle sue prospettive. Dagli ucraini Aleksej Nikitin e Yaroslav Trofimov all’analista russo Alexander Baunov, alle grandi voci letterarie del continente: sono attesi, fra gli altri, Ildefonso Falcones, Jan Brokken, Clara Sanchez e Olivier Guez.

"In questo momento in cui l’Europa esprime la sua massima fragilità – ha precisato Michelangelo Agrusti, presidente Fondazione Pordenonelegge durante la presentazione a Milano – si sente maggiormente la necessità di generare nuove idee, nuove energie, spalancando la porta alla cultura che non conosce confini. Avremo scrittori ucranini che hanno dovuto chiedere il permesso, perché erano al fronte, e anche romanzieri russi, non putiniani. Proviamo a costruire il futuro con le parole". A costruire ponti. Che poi, come ha sottolineato il presidente di Fondazione Assolombarda e di Museimpresa, Antonio Calabrò, "fare impresa, infatti, significa fare cultura. Ma oggi l’impresa cresce e si sviluppa in un mondo che, talvolta, non legge né approfondisce". Ecco che secondo Calabrò si deve incentivare la lettura ed è "più che mai necessario, oggi, che le aziende aprano le proprie biblioteche aziendali, collegandole con quelle scolastiche e di quartiere. Una iniziativa su cui Confindustria, con il suo Gruppo Cultura, è particolarmente impegnata, nel tentativo di migliorare la qualità della vita personale e civile, valorizzando, allo stesso tempo, il contributo offerto dall’economia alle nostre democrazie".

Tornando agli ospiti di questa edizione: la narrativa e letteratura italiana saranno grandi protagoniste con centinaia di autori, da Dacia Maraini a Melania Mazzucco, da Mario Calabresi a Concita De Gregorio fino a Francesco Carofiglio e Nadia Terranova. Attesa Viola Ardone che racconta il nostro presente con una storia su due madri e un bambino, tre solitudini che si incontrano per rompere il silenzio cui riducono le guerre. Agnese Pini, direttrice di Quotidiano Nazionale, il Resto del Carlino, La Nazione e Il Giorno, in dialogo con Alessio Orsingher, parlerà del suo memoir La verità è un fuoco. Tornano anche i dialoghi di Pordenonelegge. Mario Desiati e Marcello Fois ragioneranno sul valore narrativo della famiglia mentre Marco Balzano e Pietro Spirito indagheranno sulla storia di Trieste, soprattutto sulla sua parte più oscura.

Insomma, ci sono tutti gli elementi per fare di Pordenone una città festival, valorizzando tutto il territorio circostante (sono quindici i comuni coinvolti per questa edizione). Un ponte fra la Capitale europea della Cultura GO! 2025 e Pordenone, futura Capitale italiana della Cultura 2027, come annunciato dal ministro Giuli a marzo scorso.

Grande spazio sarà dedicato all’intelligenza artificiale (curatore Alberto Garli). Alberto Romele e Davide Picca si chiederanno se ChatGpt ruberà il lavoro a scrittori e sceneggiatori mentre una macchina “speciale“ consentirà ai presenti di dialogare direttamente con Dante e Shakespeare. E, festival nel festival, il programma per gli under 14 curato da Valentina Gasparet, perché è dai giovani lettori che si deve sempre ripartire.