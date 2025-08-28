A Mantova scritture di guerra . Omaggi a Camilleri e Agatha Christie

Apertura in grande stile per il Festivaletteratura di Mantova 2025 che il 3 settembre, avrà sul palco l’autore culto Ocean Vuong con il nuovo romanzo L’imperatore della gioia (Guanda) in cui racconta lo smarrimento, la solitudine, ma anche la possibilità di una rinascita e la scrittrice Jamaica Kincaid, più volte candidata al Premio Nobel. La partenza apre subito lo sguardo su Gaza, che sarà al centro dell’attenzione del Festival insieme alla situazione in Ucraina, con la scrittrice palestinese Adania Shibli e il suo Sensi (La nave di Teseo), storia di una ragazzina senza nome in un villaggio, a sua volta senza nome, della Palestina. Attesa il primo giorno del Festival anche la brillante e sovversiva scrittrice Ali Smith con Gliff (Sur).

Oltre trecento gli autori e le autrici al Festival a cui interverrà anche Atef Abu Saif, l’autore di Diario di un genocidio. 60 giorni sotto le bombe a Gaza (Fuori Scena) e in cui sarà proposto un confronto tra Gad Lerner e il giornalista egiziano-canadese Omar El Akkad, autore del pamphlet Un giorno tutti diranno di essere stati contro (Gramma Feltrinelli). Attesi anche lo storico israeliano Ilan Pappé, voce critica delle politiche israeliane di pulizia etnica e la giornalista Cecilia Sala che parlerà delle testimonianze raccolte dopo il 7 ottobre in Medio Oriente. Della guerra in Ucraina parleranno Yaroslav Trofimov, capo della redazione esteri del Wall Street Journal e la giornalista esiliata russa Katerina Gordeeva. Elvira Mujčić tornerà, trent’anni dopo, sulla strage di Srebrenica presentando La stagione che non c’era (Guanda).

Il grande anniversario è quello del 6 settembre, giorno del compleanno centenario di Andrea Camilleri, ma ci sarà anche un grande omaggio ad Agatha Christie con Lucy Worsley, autrice per Bbc radio che ricostruirà la biografia della scrittrice, ricordata anche da Alessia Gazzola, Bianca Pitzorno, Franco Forte e Antonio Moresco. In una conferenza-spettacolo sulle tracce di Poirot e Miss Marple, Luca Scarlini racconterà il rapporto tra l’autrice e l’Italia.

Tra i grandi della letteratura in arrivo a Mantova Paul Murray, David Almond, Nathan Hill, dal Giappone Mieko Kawakami, dal Senegal Elgas e dall’argentina Camila Sosa Villada, e anche i due maestri del reportage narrativo Jan Brokken e Frank Westerman. Nutrita la presenta italiana (Scurati, Saviano, Mazzucco, Ciabatti, fra gli altri). La chiusura, il 7 settembre, con la Premio Pulitzer Elizabeth Strout in dialogo con Laura Imai Messina.