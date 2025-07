A lezione di emozioni con Zuppi: "Iperconnessi nell’ipersolitudine"

CERVIA (Ravenna) "Siamo una generazione che sceglie poco. Che ha paura, ha paura di perdere altre opportunità. C’è la fatica di una scelta, come quella del papà di Agnese". Le parole sono del cardinale Matteo Maria Zuppi, e Agnese è Agnese Pini, direttrice di QN, Il Giorno, il Resto del Carlino, La Nazione, che ha messo nel suo libro La verità è un fuoco la storia della scoperta del fatto che suo padre fosse stato un sacerdote.

Giovedì sera a Cervia davanti a una piazza Garibaldi gremita (era presente anche l’ex presidente del Consiglio Romano Prodi) hanno animato un dialogo fitto parlando di coraggio, di futuro, di scelte, di amore e di pace nell’ambito di “Cervia, la spiaggia ama il libro“. Zuppi, prete di strada, arcivescovo di Bologna e presidente della Conferenza Episcopale Italiana, ha affrontato grandi temi come la guerra, le priorità della Chiesa, i giovani, il mondo della comunicazione, quello dei social.

"Oggi la società è più sola – ha detto il cardinale –. Siamo iperconnessi, ma al tempo stesso sconnessi, con perturbazioni adolescenziali che persistono anche in età adulta. Per sentirci vivi, siamo spinti a produrre costantemente nuove emozioni, ma così facendo restiamo più isolati, incapaci di guardarci davvero negli occhi e di andare in profondità. Il vero viaggio che dovremmo compiere è quello dentro noi stessi, dove la comunicazione è più autentica e le parole sono poche ma essenziali. Tra le sfide principali per la Chiesa c’è proprio quella di prendersi cura delle persone sole, degli ultimi". Il dialogo, moderato dal nostro giornalista Beppe Boni, ha affrontato anche il tema della sofferenza e della guerra.

"I nostri genitori ci hanno preservato tanto dalla guerra e dal suo ricordo – ha sottolineato Zuppi –. Ci hanno raccontato pochissimo. I fratelli che non sono più tornati, la sofferenza, il marito che non è più tornato. Il pudore non è una cosa da buttare via. Tra il pudore e l’esibizione scelgo il pudore. Oggi, invece tutto va a finire sui social".

E ancora, ragionando sulla guerra: "Non c’è ragione nella guerra". Di una cosa Zuppi è convinto: "Quello che cerca di fare la Chiesa è non accettare mai la guerra, di non rassegnarsi e di non abituarsi, come una madre non può abituarsi alla sofferenza dei figli. La prima vittima della guerra è la verità. Dopo la Seconda guerra mondiale abbiamo dilapidato la consapevolezza che vanno trovati altri modi per risolvere in conflitti. C’è solo la logica della forza che è il contrario della logica del diritto".

E alla fine dell’incontro, fra gli applausi del pubblico, Zuppi ha lanciato un accorato appello proprio per la pace nel mondo.