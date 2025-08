5 libri da portare in vacanza: letture leggere e coinvolgenti per le tue vacanze

La sospensione ha nome “Agosto”: la città si svuota, il lavoro rallenta, il tempo sembra dilatarsi. È il momento di fermarsi e ascoltare, di lasciare andare il dovere e abbracciare il piacere. Soprattutto Il Piacere della Lettura. In queste settimane le novità editoriali si diradano, per questo vale la pena riaprire qualche libro del passato – non necessariamente remoto - che conservi intatto il potere di rapirci senza appesantirci. Libri da mettere in borsa, leggere dopo la crema solare o dopo il picnic nei boschi. Niente toglie di leggerli sotto l’aria condizionata di casa.

Per voi, quindi, cinque titoli che coniugano scorrevolezza e intensità, intrattenimento ed emozioni leggere, scoperte semplici. Così da dare alla vostra vacanza le parole giuste.

CLASSICO, GIALLO - Dieci piccoli indiani, Agatha Christie

Un’isola, dieci sconosciuti invitati da un misterioso ospite, un colpevole che si nasconde tra loro. Uno dopo l’altro vengono assassinati secondo una filastrocca. Un meccanismo perfetto, la tensione psicologica è palpabile. Il romanzo più venduto di Agatha Christie – e uno dei gialli più amati di sempre – rimane un esercizio di stile perfetto, costruito con precisione meccanica e ritmo inesorabile. Pubblicato nel 1939, con oltre 100 milioni di copie vendute, è il giallo più venduto di sempre. Adatto per chi cerca un brivido senza troppi orpelli, con pagine che scorrono come acqua tra le dita, un profondo enigma in una cornice claustrofobica. Sarai in grado di scoprire chi è l’assassino?

MEMOIR, ROMANZO DI FORMAZIONE - Mangia, prega, ama, Elizabeth Gilbert

Un bestseller planetario, rimasto nella top-list del New York Times per 187 settimane, è nato da un’idea semplice: concedersi il tempo di ricominciare. Elizabeth Gilbert racconta il suo anno sabbatico tra Italia, India e Indonesia dopo un divorzio doloroso e una relazione finita male. Decide di prendersi del tempo per ricercare il piacere, la spiritualità e l’armonia: un viaggio alla ricerca di sé. Pubblicato nel 2006, il libro è diventato film nel 2010 con protagonista Julia Roberts. La struttura in tre parti – “Mangia” (Italia, piaceri del cibo), “Prega” (India, spiritualità), “Ama” (Indonesia, nuove relazioni) – offre leggerezza senza banalità, con una struttura limpida e autoironica. Un romanzo per viaggiare senza prendere l’aereo.

NARRATIVA FRANCESE - Cambiare l’acqua ai fiori, Valérie Perrin

La protagonista è Violette, guardiana di un cimitero in Borgogna. Accoglie nel suo mondo chi viene a piangere i propri morti. Il passato personale di Violette si interseca con le vite degli altri, rivelando molto più di quanto si immaginasse inizialmente. La sua voce dolce e piena di segreti, accoglie i visitatori che confidano le proprie ferite: il cimitero diventa un confessionale. Una storia che alterna malinconia e dolcezza, segreti e rinascite, con una voce femminile intensa ma mai greve. Nel 2018, in Francia, è diventato un best seller e subito un caso editoriale internazionale: un romanzo che consola, intrattiene e commuove con misura. Libro adatto per chi ha bisogno di un romanzo che conforta e sorprende, con emozioni forti senza cadere nel melodramma.

ROMANZO DI FORMAZIONE - Norwegian Wood, Haruki Murakami

Il libro che ha trasformato Murakami in una celebrità letteraria mondiale e anche il suo libro più intimo. Norwegian Wood, con la sua prosa cristallina e musicale, racconta l’educazione sentimentale di un giovane uomo nel Giappone degli anni Sessanta. Toru Watanabe, questo il nome del protagonista, dopo il suicidio di un amico d’infanzia, si trova coinvolto in due relazioni contrastanti: Naoko, fragile e silenziosa, e Midori, vivace e luminosa. In un lungo flashback in prima persona, il romanzo esplora nostalgia, perdita, iniziazione alla vita adulta, riflessione. In uno stile accessibile e immediato, le atmosfere rendono la lettura un viaggio nello spazio e nel tempo. Perfetto per chi in vacanza non teme la malinconia, purché lieve come una brezza serale.

THRILLER - Il Codice da Vinci, Dan Brown

Quando “Il Codice da Vinci” venne pubblicato in Italia si scatenò un polverone: una scrittura adrenalica, ma con una trama non coerente con la verità storica. Ma non è la verità che ci si aspetta da un thriller e per questo, alla fine, è uno dei romanzi più letti al mondo con oltre 80 milioni di copie vendute. Tutto parte da un omicidio al Louvre: il curatore, Jacques Saunière, muore lasciando indizi criptici. Langdon e la crittologa Sophie Neveu scoprono indizi nascosti nelle opere di Leonardo, coinvolti in una caccia al Santo Graal e in una rivelazione che potrebbe scuotere credenze millenarie. Un enigma dietro l’altro, tra opere d’arte, simboli e segreti millenari. Dal Louvre a Westminster, l’avventura di Robert Langdon ha il ritmo di un film d’azione: capitoli brevi, colpi di scena, misteri storici che accendono la curiosità. Se desiderate una lettura coinvolgente e veloce che vi tenga svegli fino a notte fonda, questo è il titolo giusto.