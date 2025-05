Libri per l’infanzia. Si apre il Festival del Giardino Segreto

Il titolo ricorda il ben noto successo di Burnett. Il festival promosso a Villa Achillini - Fanti in via Helston a Sasso Marconi e dedicato ai libri per l’infanzia infatti ha un richiamo molto esplicito al volume di inizio Novecento: il Festival Letterario del Giardino Segreto, promosso, tra l’altro, dalla libreria indipendente ’Il Giardino Segreto’ ed in programma domani. Una libreria che, dopo sette anni di attività, ha deciso di espandere le proprie competenze nella realizzazione di eventi che hanno come tema centrale il libro.

E il festival che si sta per aprire ha un programma davvero ricco, tra presentazioni e laboratori. Tra l’altro il Festival si svolgerà a Villa Achillini, spazio ricco di fascino e storia: costruita nel XVI secolo dal nobiluomo bolognese Giovanni Filotteo Achillini, la villa si trova in pieno centro a Sasso Marconi e presenta una caratteristica costruzione a tre torrette che la rende talmente rara da essere menzionata dal fondo FAI.

Tra le numerose iniziative che animeranno l’evento gli ospiti potranno degustare il panino ’Verdi pagine’ creato per l’occasione dalla Chef Stella Michelin Aurora Mazzucchelli e dal forno Mollica, acquistabile al banco ristoro. Per tutta la giornata poi, mostra dell’illustratore Prince Fables, autore della locandina. Inoltre, sketch dal vivo di illustrazione a matita. L’iniziativa, a cura di Giardino Segreto Eventi, sarà ad ingresso libero: per info e prenotazioni, Francesca 335.6694827 e Dina 347.6870666. Per quanto riguarda alcuni appuntamenti – come ad esempio i laboratori – , è prevista una quota di iscrizione ed un massimo di partecipanti. Dress code: costumi, maschere e tocchi di fantasia.

Cristiano Consorti