Libri Fuoriscena. Basta evasione: voglia di pamphlet

Non più tardi di qualche anno fa, lo scrittore americano Jeffrey Eugenides invitava i lettori a "evadere dall’evasione". In altre parole, il libro è uno strumento fondamentale per raccontare la realtà, non deve semplicemente intrattenere. E questo è anche il motto di Fuoriscena, la casa editrice di Rcs che, a partire dal 3 ottobre, sarà in tutte le edicole e librerie italiane. "Vogliamo raccontare quello che non si vede, ciò che resta nell’ombra, dietro la scena, fuori dalla bolla mediatica – sottolinea Maurizio Donati, editor responsabile del nuovo marchio (la direzione editoriale sarà affidata a Luisa Sacchi) –. Lo faremo nelle forme del racconto di realtà, dell’inchiesta giornalistica, del pamphlet, ma anche del romanzo civile e sociale".

Argomenti che, secondo Donati, negli ultimi anni sono stati messi un po’ da parte, soprattutto a causa della pandemia, per lasciare spazio a una letteratura d’evasione che ormai va per la maggiore. "Abbiamo le idee chiare – prosegue –: puntiamo a conquistare un pubblico generalista e lo faremo proponendo temi di grande attualità attraverso una narrazione curata e accattivante, ma non eccessivamente tecnica o accademica". E gli autori scelti per dare il via a questa avventura editoriale sono di tutto rispetto: da Riccardo Iacona a Paolo Di Stefano, da Clara Mattei a Francesca Albanese. Non solo: "L’inizio del 2024 si aprirà con un libro di Roberto Saviano", annuncia Donati.

Si comincia il 3 ottobre con Mai più Vajont. 19632023, una storia che ci parla ancora di Paolo Di Stefano e Riccardo Iacona, che a sessant’anni dal disastro del Vajont (9 ottobre 1963) raccolgono per la prima volta i pezzi delle grandi firme che seguirono quella vicenda (tra i quali Buzzati, Bocca, Cavallari, Corradi, Merlin, Montanelli, Pansa, Stajano e molti altri) e, allo stesso tempo, ricollegano quella ferita dolorosissima ai pericoli del presente, non ultimo il cambiamento climatico, con un monito ben preciso affidato alla penna di Iacona: "Fermiamoci adesso, perché dopo ormai è troppo tardi". Il 17 ottobre spazio invece al Manifesto degli intellettuali fascisti di Giovanni Gentile e al Manifesto degli intellettuali antifascisti di Benedetto Croce, con le premesse di Alessandra Tarquini e Giovanni Scirocco. Due riflessioni poderose sul rapporto tra intellettuali e potere che, precisa Donati, "hanno un valore tutt’altro che archeologico".

Il 7 novembre sarà invece la volta de L’economia è politica di Clara Mattei, docente della New School di New York. E ancora: Francesca Albanese, Relatrice speciale Onu sulla situazione dei diritti umani nei Territori Palestinesi, racconterà cosa sta succedendo in IsraelePalestina alla luce dell’affermazione di un governo di ultradestra al potere; Marco Grasso, docente di Geografia politica ed economica all’Università Bicocca di Milano, si occuperà di emergenza climatica e crisi ambientale (assieme a Sabina Zambon), mentre Giuliano Turone, il magistrato che con Gherardo Colombo scoprì la P2, tornerà a raccontare le stragi di matrice neofascista avvalendosi di nuovi documenti e rivelazioni (prefazione di Benedetta Tobagi). Tiziana Ferrario tratteggerà invece la Milano negli anni tra la fine dell’Ottocento e i primi del Novecento in un romanzo sociale.

Non mancheranno gli autori internazionali. È il caso del premio Pulitzer Thomas Powers con il suo Heisenberg’s War (La guerra di Heisenberg), incentrato sulla storia parallela al Progetto Manhattan di Oppenheimer. Al centro c’è il fisico tedesco Werner Heisenberg, capo del progetto dell’atomica nazista, la bomba che non sarà mai realizzata.