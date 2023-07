Libri da leggere per l’estate 2023

Con l’arrivo dell’estate sono in tanti, finalmente, a trovare un po’ più di tempo da dedicare a sé stessi, e questo principio vale soprattutto ai bordi di una piscina o in riva al mare, dove tra le attività più rilassanti spicca senza ombra di dubbio la lettura. Quali sono, dunque, i libri imperdibili da recuperare nel 2023? Ecco qualche consiglio.

Stigma - Erin Doom

Dopo il successo a dir poco straordinario di ‘Nel modo in cui cade la neve’ e ‘Fabbricante di lacrime’, la scrittrice che di recente ha svelato la sua identità a ‘Che tempo che fa’ torna con un romanzo che vede al centro il personaggio di Mireya, una giovane donna che ha perso la speranza nei confronti dei miracoli. Fin troppo spesso, infatti, la vita l’ha fatta soffrire, illudendola che nel suo futuro ci fossero soltanto grandi cose. Ecco perché deciderà presto di ricominciare da capo trasferendosi a Philadelphia per lavorare al club Milagro’s, dove conoscerà il misterioso e intrigante Andras, il capo della sicurezza.

Guerra - Louis Ferdinand Céline

In questo doloroso libro il personaggio di Ferdinand, alter ego dello stesso autore, cerca disperatamente di sopravvivere nelle retrovie della Seconda Guerra Mondiale dopo essere rimasto gravemente ferito dallo scoppio di una bomba. Nel suo lungo cammino, l’uomo si ritroverà ad affrontare presenze inquietanti e fantasmi a metà tra il reale e il fantastico.

Michela Murgia - Tre ciotole

Il romanzo di Michela Murgia, uscito a pochi mesi dall’annuncio del tumore maligno che ha colpito la scrittrice, è un compendio di storie di personaggi che, per un motivo o per un altro, attraversano un cambiamento radicale che costringe ciascuno di loro a forme inedite di sopravvivenza emotiva. C’è chi ha perso il lavoro, chi è stato lasciato, e anche chi ha scoperto di avere una malattia: il messaggio finale è che “spesso la migliore risposta a un disastro che non controlli è un disastro che controlli, perché sei stato tu a generarlo”.

V13 - Emmanuel Carrère

Lo straziante libro dell’autore francese è il racconto del processo successivo agli attentati dell’ISIS perpetrati nella città di Parigi il 13 novembre 2015. L’autore racconta con dovizia di dettagli tutte le sue fasi più delicate, cercando in qualche modo di comprendere cosa abbia potuto portare i kamikaze a compiere un’azione così sconvolgente e sconsiderata. Di particolare interesse storico è in questo romanzo la storia di Samia (nome di fantasia), la coinquilina della cugina di uno dei terroristi rimasti in vita dopo l’attacco, le cui rivelazioni si sono rivelate cruciali per identificare il covo degli attentatori.

La ballata dell’usignolo e del serpente - Suzanne Collins

Si tratta del prequel della fortunatissima saga di ‘Hunger Games’, della quale molto presto sarà rilasciato il relativo film con protagonisti Tom Blyth, Rachel Zegler e Hunter Schafer. La vicenda raccontata è quella del giovane Coriolanus Snow (il futuro presidente dittatore di Panem) che per la prima volta riceve l’incarico di diventare uno dei mentori dei tributi della 10° edizione degli Hunger Games. La ragazza scelta è Lucy Gray, una spavalda cittadina del distretto 12 con la quale costruirà molto presto un rapporto speciale.

Javier Castillo - Il gioco dell’anima

Dopo essersi fatto notare auto-pubblicando il fortunato romanzo ‘La ragazza di neve’ nel 2020, l’autore spagnolo ritorna con un nuovo intrigo: ne ‘Il gioco nell’anima’ una giornalista investigativa si trova suo malgrado coinvolta in una delicata indagine che riguarda crocifissioni e tradimenti.

Come d’Aria - Alba d’Adamo

La vincitrice del Premio Strega 2023, scomparsa pochi giorni prima della premiazione a causa di un tumore alla mammella, racconta in questo toccante romanzo la storia di una figlia disabile, Daria, e della sua amorevole madre Ada. La vita di Daria è stata segnata fin dalla nascita da una gravissima malformazione cerebrale: la diagnosi tardiva da parte dei medici, purtroppo, l’ha costretta ad un ritardo cognitivo e a importanti difficoltà comunicative e motorie. Nonostante le enormi difficoltà, Ada riuscirà a stare sempre vicino alla figlia, affezionandosi in un certo senso anche agli ausili quotidiani che la tengono in vita. Tutto cambierà però quando anche Ada si ritroverà in prima persona, suo malgrado, a dover far fronte con un’altra terribile malattia, il cancro.

Fausto Brizzi - Siamo scritti a matita

Il celebre regista torna in libreria con una nuova opera pubblicata da Longanesi. In questo libro l’autore dietro al successo di ‘Notte prima degli esami’ racconta la storia d’amore che lega due anziani, Alfredo e Betta, una coppia di librai della vecchia guarda legati da un solido matrimonio che prosegue senza scossoni da oltre cinquant’anni. I due però si ritrovano a dover affrontare insieme la sfida più difficile della loro vita: Betta viene infatti colpita dall’Alzheimer, una condizione che le impedisce di conservare tutti i ricordi più preziosi costruiti negli anni con il marito. Alfredo, tuttavia, non si arrende e decide di cominciare a raccontare all’amore della sua vita la loro storia, fin dal giorno in cui si sono incontrati.

Kiss me like you love me - Kira Shell

La misteriosa autrice (di cui non è nota la reale identità) è riuscita, forse un po’ inconsapevolmente, a trasformare in grande successo la sua più recente fatica letteraria grazie al passaparola del “BookTok”. La vicenda ruota intorno a Selene, una ragazza che si ritrova obbligata a trasferirsi nella nuova casa del padre a New York, dove dovrà condividere il suo spazio vitale con la nuova compagna del genitore e con il figlio, il fascinoso Neil. La giovane si troverà presto attratta da quest’ultimo, nonostante il suo passato sia pieno di inquietanti ombre. Il loro rapporto, già di per sé piuttosto complesso, verrà ulteriormente messo in pericolo dall’arrivo di Player 2511, uno squilibrato in cerca di vendetta che ha preso di mira Neil e tutta la sua famiglia.

La vita di chi resta - Matteo B. Bianchi

S. e Matteo si lasciano dopo sette anni d’amore. Quando Matteo torna nella casa dove hanno vissuto per tanto tempo, trova l’ex fidanzato morto suicida. Ecco dunque che l’autore racconta come lui stesso, i parenti, gli amici e i compagni di suicidi possano essere definiti, in qualche modo, dei sopravvissuti. ‘La vita di chi resta’ è dunque il racconto straziante di un uomo che ha avuto il coraggio di guardarsi indietro e di vivere e soprattutto comprendere un dolore che sarebbe difficile spiegare a parole.