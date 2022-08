Cinque libri sull’ambiente da leggere questa estate

Il cambiamento climatico, la sostenibilità e l’attenzione all’ambiente sono argomenti caldissimi. Le trasformazioni che il nostro pianeta sta affrontando ci riguardano da vicino e comprenderle può aiutarci a capire come ognuno di noi dovrebbe comportarsi. Ecco, quindi, 5 libri sui temi ambientali da leggere quest’estate.

1. Possiamo salvare il mondo prima di cena – Jonathan Safran Foer (Guanda)

Quello di Jonathan Safran Foer è un saggio fuori dal comune . L’obiettivo è spiegare, anche agli scettici, che il cambiamento climatico può essere arrestato o almeno rallentato grazie ai comportamenti di ciascuno. Lo stile di scrittura è quello tipico di questo talentuoso saggista statunitense: ricco di metafore, ricordi personali e aneddoti , ma anche e soprattutto di dati scientifici.

Il fascino di un romanzo e l’ immediatezza di un saggio. Una lettura adatta a tutti.

2. La resilienza del bosco – Giorgio Vacchiano (Mondadori)

Il viaggio di Giorgio Vacchiano, studioso e ricercatore di scienze ambientali, inizia dalle foreste italiane e raggiunge quelle di tutto il mondo. Questi luoghi tanto diversi ed eterogenei hanno in realtà un punto in comune: sembrano non cambiare mai. Si trasformano però quando vengono colpite da una calamità e da quell’evento nefasto, rinascono sempre nuovi.

Una traversata nellache diventa una metafora dell’ottimismo e dellada recuperare nella vita.

3. Rallentare – Danny Dorling (Raffaello Cortina Editore)

Negli ultimi vent’anni, a dispetto di ciò che si possa pensare, il progresso universale sta rallentando. Succede nell’ambito tecnologico, nella produttività e anche i tassi di natalità lo dimostrano. Danny Dorling spiega in questo saggio perché la lentezza collettiva non è un male, soprattutto per l’ambiente, e ciò che sembra un passo indietro potrebbe in realtà aiutarci a vivere meglio .

Un libro ricco di approfondimenti ma che si lascia leggere anche da chi non è esperto in materia.

4. Il mondo dov’è bianco – Jemma Wadham (Aboca Edizioni)

Questo saggio uscito nel febbraio 2022 affronta in maniera dettagliata ma narrativamente intrigante il tema del disgelo dei ghiacciai. Jemma Wadham affronta un viaggio personale e collettivo attraverso Europa, Asia e America, descrivendo i ghiacciai più importanti e maestosi del mondo e spiegando la loro scomparsa potrebbe essere dannosa. Tra le pagine di questo libro i giganti bianchi non sono silenziosi e passivi, come potrebbero sembrare, ma diventano dinamici e pieni di vita.

Affascinante e, un saggio da leggere per comprendere al meglio ciò che, seppure geograficamente lontano, è tanto vicino a noi.

5. Un’etica della Madre Terra – Leonardo Boff (Castelvecchi Editore)

Il rapporto tra l’uomo e il suo Pianeta è sempre più complesso . Le risorse della Terra non sono infinite e imparare a sfruttarle al meglio, senza provocare altri danni all’ambiente, è importante. Le scelte da compiere non si basano solo su dati scientifici ma soprattutto su comportamenti eticamente corretti . Leonardo Boff prova a spiegarlo in questo saggio divulgativo.

Leggero, breve ma intenso . Un libro che mescola emozioni e scienza.