Libertà Luisa Spagnoli. Eleganza sartoriale per la donna moderna

La moda è libertà. Uno spazio per la donna contemporanea dove il sogno incontra la realtà e il sogno stesso prende forma. Un approccio alla vita senza compromessi e originale come quello che contraddistinse la creatrice del brand. Un’imprenditrice modernissima, Luisa Spagnoli, nata nell’Ottocento in un mondo non ancora pronto per donne come lei. La stilista riuscì a plasmare, appunto, quel sogno di bellezza, libertà e indipendenza che continua ancora oggi nella sua azienda, globale e familiare proprio come l’aveva pensata lei.

La sua collezione autunno-inverno ’25 rinnova ancora una volta nel contemporaneo i valori del marchio: la moda come proiezione – come realizzazione – delle donne nel presente. Nell’oggi. Nel mondo. Una collezione di seduzione sartoriale: il gioco del color sigaro tra bon ton e fascino che non ha bisogno di gridare, che non ha bisogno di tacchi altissimi. Le calze, sempre. Con la riga. Una collezione di tessuti prima ancora che di colori e forme: le proporzioni dei capispalla un po’ over, un po’ più lunghi tagliati con precisione millimetrica.

Il soprabito in morbido tweed dalla mano leggerissima ma declinato anche in stampa cocco, in double di cashmere. Il taglio sartoriale inglese del Macintosh rivisitato dalla tradizione italiana, reso soffice, un sussurro. Le gonne lunghe, anche a metà polpaccio, che secondo l’umore si accorciano fino alla mini svolazzante, il sexy come gioco, senza aggressione, con un sorriso. Il bianco e il cammello. Il bianco e il cioccolato fondente. Il bianco e il fucsia. E quando arriva un lampo di verde non è acido, non è lime ma jasmine green, nella trasparenza del tè verde al gelsomino.

’Maniachic’ non è una posa ma la manifestazione della libertà, lo chic classico ma con un’anima non convenzionale. Il classico che arriva ad articolare sé stesso fino al denim, il blu indaco naturale un po’ lavato per ammorbidirlo un po’, la maestria italiana nel fare che si manifesta anche nel jeans. La maglieria viene declinata in abiti lunghi che presentano – anche qui – delicate rouches, nell’equilibrio del chic e del funky. Il saper fare è al centro della collezione e dei look in pelle e dei capispalla: sartorialità precisa, un marchio di fabbrica.