Libero, gioioso e nero: è il mondo di Amélie

di Giovanni Serafini

"Un inno alla giovinezza, alla fragilità e unicità di ogni essere umano, alla gioia del corpo, all’essere liberi e abbandonarsi ai sensi e ai sogni, a quella bizzarra avventura che chiamiamo amore": è la motivazione con la quale è stato assegnato ad Amélie Nothomb il Premio Hemingway per la Letteratura 2023, promosso dal Comune di Lignano e curato dalla Fondazione Pordenonelegge. Pubblicata in Italia da Voland, la scrittrice che vive tra Parigi e Bruxelles incontrerà il pubblico a Lignano sabato 24 giugno per ricevere il premio insieme allo storico Carlo Ginzburg, al Nobel per la pace Shirin Ebadi, al foto-artista Mario Zanta e all’atleta paralimpico Antonio Fantin.

Contenta, Amélie?

"Felice. Adoro l’Italia, che è uno dei paesi più belli del mondo. E amo i miei lettori italiani, che a differenza da quelli francesi non sono prevenuti nei confronti degli autori di successo. Dico sul serio, in Francia avere successo è quasi una colpa".

Lei sforna romanzi con la regolarità di un metronomo: uno all’anno. 31 libri dal 1992 ad oggi, da Igiene dell’assassino al Libro delle sorelle. E quasi tutti hanno ottenuto un premio letterario.

"Non mi lamento. E presto uscirà anche il trentaduesimo".

Titolo?

"Un po’ complicato: Psychopompe. È una metafora della scrittura. Spiego il mio mestiere di scrittrice".

Poi ci sono altri 76 romanzi che non ha mai voluto pubblicare. Il che fa una media di 3,2 libri l’anno. Perché non divulgarli?

"Perché sono privati, privatissimi".

E dove li tiene?

"In casa".

Qualcuno può trovarli.

"Ma nessun editore può stamparli. L’ho anche scritto nel mio testamento".

Cosa significa per lei leggere?

"Calarmi in un altro mondo. Scendere in fondo al mare dentro un sommergibile".

Nella sua biblioteca il posto d’onore ce l’ha Dante con la Divina Commedia.

"Biblioteca è troppo dire: si tratta di una serie di pile di libri sparsi dappertutto. Ma è vero che ho messo Dante al sicuro. Insieme con Stendhal, un altro autore che amava l’Italia".

Lei riceve moltissime lettere: un suo ammiratore le ha perfino mandato una foto in cui appariva nudo.

"Eh sì, c’è proprio di tutto nella mia posta. La foto di quell’ammiratore era accompagnata da un messaggio che diceva: se mi vuoi attacca alla finestra un nastro verde, se non mi vuoi mettine uno rosso, se esiti scegli un nastro arancione".

E che nastro mise?

"Nessuno. Meglio non entrare in questi giochi".

È vero che fu violentata in mare a 12 anni?

"Sì. Ero con la mia famiglia in Bangladesh. Stavo facendo il bagno quando arrivarono quattro uomini che nuotavano sott’acqua. S’impadronirono del mio corpo. Fu una cosa orribile, non riuscivo neanche a gridare. Poi mia madre si rese conto che stava succedendo qualcosa e i miei aggressori scapparono. Li vidi riemergere più lontano: avranno avuto una ventina d’anni".

È per questo che non ama scrivere di sesso?

"Non lo so. Forse".

Lei non ama i party, le piace star da sola, non usa il computer, non ha il telefonino, non ha neanche la patente di guida.

"Sì, sono davvero una donna preistorica".

Una donna libera.

"Ha detto bene: una donna libera".

Perché si veste sempre di nero?

"Perché il nero è comodo ed elegante. Anche il mio compagno si veste di nero. Da me tutto è nero, le lenzuola, gli asciugamani. È molto pratico per il bucato ...".

Questo suo compagno chi è?

"Ah beh, non glielo dico".

Un giornale belga afferma che lei si è sposata di nascosto.

"Falso".

È anche lui uno scrittore?

"Non è uno scrittore. E non le dirò niente di più".

È vero che è stato dato il suo nome a un asteroide? Il suo vero nome: Fabienne Claire Nothomb.

"Vero. Si trova fra Giove e Saturno, è grande come la Svizzera".

Potrebbe mandare lassù i libri che non vuole pubblicare.

"Magari: ma la spedizione mi costerebbe un po’ troppo, non trova?".

Lei è credente? Privilegia una religione?

"No, sono una mistica di temperamento gioioso, che non ha né speranze né ottimismo. La mia regola è: godiamo subito, in attesa della catastrofe".

Si ritiene una donna appagata?

"No. Sono tonica, gioiosa, ma non appagata".

È vero che nel 2017 ha chiesto al suo editore Albin Michel di non pubblicare le memorie di Jean-Marie Le Pen?

"Falso. Io lo disprezzo Le Pen, ma sono sempre per la libertà di espressione".

Che cosa pensa della situazione politica italiana?

"Mamma mia!".