Libera di ridere e di meditare

Parlando con Geppi Cucciari parole e silenzi sono parimenti eloquenti, perché quando la voce s’interrompe e calano lunghi secondi di silenzio non è solo per meditare su cosa rispondere ma anche per schermirsi, non esporsi troppo e, da buona sarda, non esporre troppo di sè. Un fondo di riservatezza che, come la malinconia, le appartiene ma scompare dietro il registro spontaneamente scelto per arrivare al pubblico televisivo: l’ironia, la battuta talvolta spiazzante e irriverente. "Comunque a teatro anche il silenzio è una battuta", annota, per ricordare il piacere profondo che prova quando è in scena col monologo ’Perfetta’, scritto per lei sei anni fa dal compianto Mattia Torre. Da ieri però è in prima serata per il ritorno su Rai Tre della sua ’Splendida cornice’ - ospiti, tra gli altri, Ligabue, Cirque Du Soleil, Francesco Montanari, Remo Anzovino, Piero Dorfles, Lorena Berdún -, che dopo le 15 puntate della scorsa stagione, riprende l’appuntamento per sette giovedì, sperando in una seconda tranche a gennaio dopo la programmata parentesi riservata in palinsesto, nello stesso slot, ad Amore criminale.

Rispetto a quattro mesi fa quando si è accomiatata ha tagliato il traguardo dei cinquanta. E’ stato uno scatto che si è riflesso anche dentro di lei?

"In realtà è da quando ho tagliato il traguardo dei quaranta che il passare degli anni mi fa impressione. Felicità, emozione, timore, agitazione sono normali quando si va in onda e il format si era già consolidato nelle 15 puntate precedenti, una piccola antologia chiusa in sè ogni settimana, che ha l’ambizione della credibilità".

Quanto la rispecchia?

"In tutti i programmi che si fondano sugli incontri e le ospitate, già la scelta delle persone è sintomatica della personalità di chi conduce, così come il cast che nel mio caso è scientemente formato anche dai Quattro Competenti. Poi personalmente tengo molto ad avere un rapporto stretto col pubblico in studio: 120 persone scelte nelle categorie demografiche che il marketing identifica con Gfk ma che per me sono solo preziosi interlocutori".

Chi sognerebbe d’avere come ospite?

"Tantissimi, per cui preferisco dire un sogno realizzato: riuscire ad avere Madeline Miller mi ha profondamente commosso".

Oltre che farla, la vede la tv?

"Sono una spettatrice attenta e quando non riesco a vedere un programma lo recupero on demand. Ho l’abbonamento a tutte le piattaforme possibili".

Quanto la condizionano gli ascolti?

"Sono l’incubo e la gioia di chiunque fa il mio mestiere. A teatro o al cinema il pubblico si veste ed esce per venire a vederti. In tv sei tu che entri nelle case della gente e devi farlo con garbo e in punta di piedi, possibilmente per insegnare qualcosa".

Idem per la radio?

"Da lunedì sono anche su Radio 1 per ’Un giorno da pecora’.

Medesima allure da comica...

"L’umorismo è una scelta legata al modo di porsi, poi i contenuti sono altro, non prettamente leggeri e ridanciani. E l’ironia e la satira possono anche essere abbandonati in un contesto che non li contempla. Penso a ’Rai Pipol’ e all’attualità che lo innervava. In generale comunque sono persona che quando sente qualcosa lo verbalizza e mi capita di dire cose magari indelicate ma senza mai lo scopo di ferire".

Chi considera maestri?

"Gli anni di radio con cinque interviste al giorno per cinque giorni la settimana hanno accresciuto moltissimo il livello della mia esperienza e mi hanno insegnato ad ascoltare le persone. Per osmosi s’impara tanto".

Continua a privilegiare il servizio pubblico...

"E ne sento la responsabilità. Sono in Rai da tanti anni e ne sono felice. Ci credo molto anche perché è la prima azienda con cui ho un rapporto diretto e non mediato da amicizie come a Mediaset. Ho fatto ’Amici’ perché sono andata ospite con Carlo Verdone e poi Maria De Filippi mi ha richiamata. Per ’Le Iene’ c’era di mezzo Davide Parenti, per ’Zelig’ Gino e Michele".

Da anni conduce la finale del Premio Strega, ma il suo amore per i libri dove affonda?

"Da mia madre che fin da adolescente mi ha messo in mano i libri di Grazie Deledda. E che per un compleanno mi regalò ’Il diario di Anna Frank’ che volle che leggessi alla stessa età in cui lo lesse lei. Sono una lettrice compulsiva da allora".