Morte di Liam Payne, i 5 imputati si appellano contro le accuse di omicidio colposo e spaccio

Roma, 12 febbraio 2025 - Nuova importante tappa nel processo per la morte di Liam Payne, l'ex cantante degli One Direction morto quattro mesi fa cadendo dalla finestra di un hotel a Buenos Aires. I cinque imputati - rinviati a giudizio, a vario titolo, per omicidio colposo e spaccio di droga - hanno fatto appello contro le denunce formalizzate a fine dicembre dalla giudice Laura Bruniard.

Dopo l'udienza di ieri, la giustizia argentina dovrà decidere se accogliere i ricorsi degli imputati e le richieste di revoca della custodia cautelare di due di loro. Tra le ipotesi su quella notte, ci sarebbe un festino a base di cocaina, whisky e sesso.

Il cantante Liam Payne è morto precipitando dal terzo piano di un hotel a Buenos Aires (Argentina)

Chi sono gli imputati

Liam Payne morì il 16 ottobre 2024 dopo essere caduto dal terzo piano dell'hotel Casa Sur di Buenos Aires. In totale, sono cinque le persone sotto accusa per la tragedia: il direttore dell'hotel, il responsabile della reception, un imprenditore imparentato con il cantante, un dipendente di Casa Sur e un cameriere che la vittima aveva incontrato durante il suo soggiorno a Buenos Aires. I primi tre dovranno rispondere per omicidio colposo, gli altri due per spaccio di sostanze stupefacenti per aver procurato la droga al cantante.

La fidanzata: “Se avessi saputo, non sarei partita”

Nei giorni scorsi, la fidanzata - che era con Payne a Buenos Aires nei giorni precedenti alla morte - ha rotto il silenzio con un’intervista alla stampa. Criticata sui tabloid per aver lasciato “solo con i suoi demoni” Liam, quella notte Kate Cassidy, aveva preso un volo per rientrare a casa, in Florida.

“Era l’amore della mia vita, il peso di tutto questo mi è insopportabile”: se avesse saputo cosa sarebbe successo quella notte, “non me ne sarei mai andata”, ha detto Kate a The Sun. "Gli ultimi mesi sono stati davvero strazianti. Continuo a sperare di svegliarmi e scoprire che è solo un brutto sogno”, ha continuato.

“La maggior parte dei giorni mi sento distrutta. Tuttavia, dopo aver ricevuto migliaia di messaggi dai fan di Liam che chiedevano chiarezza , ho voluto condividere uno spaccato del nostro rapporto".

I giornali scandalistici hanno ipotizzato un quadro devastante di quella notte. E le accuse di spaccio mosse dai giudici sembrano confermare le ipotesi dei media che parlano di una folle nottata di Payne a base di alcol, droga e prostitute.