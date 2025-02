Liam Payne, la fidanzata esce dal silenzio: “Mi chiedono perché l’ho lasciato solo, dovevo pensare al cane”

Londra, 6 febbraio 2025 – Per la prima volta Kate Cassidy parla della morte di Liam Payne. La fidanzata dell’ex One Direction, era stata criticata sui tabloid e sui social per aver lasciato solo “con i suoi demoni” il cantante, precipitato poi dal balcone di un hotel a Buenos Aires. Quella notte di ottobre Kate non era con Payne: dopo un lungo soggiorno in Argentina con il compagno aveva preso un volo per rientrare a casa, in Florida. Perché? C’era stata una rottura fra i due? I media scandalistici erano arrivati a ipotizzare che all’origine della folle nottata di Payne, a base di alcol, droga e prostitute, ci potesse essere una crisi di coppia tra il cantante 31enne le l’influencer di 25 anni.

Cassidy ha smontato questa costruzione. In un’intervista a The Sun, pubblicata ieri, ha ammesso di essere ancora sotto choc per la scomparsa del fidanzato. "Ancora non mi sembra vero che non sia qui”, ha detto, spiegando perché quel giorno ha lasciato l’Argentina. Cassidy ha raccontato di essere rientrata a casa, in Florida, per prendersi cura del loro cane. Non era la prima volta che i due viaggiavano separatamente, che Cassidy tornava prima dalle vacanze per non lasciare troppo solo l’animale. “Ho una responsabilità, avevamo un responsabilità”. Naturalmente non presagiva niente di quello che poi è successo, altrimenti “non me ne sarei mai andata”.

Dopo l'intervista, Kate ha scritto un post in una storia Instagram spiegando perché abbia voluto parlare pubblicamente di quello che è successo. "Gli ultimi mesi sono stati davvero strazianti – dice – Continuo a sperare di svegliarmi e scoprire che è solo un brutto sogno. La maggior parte dei giorni mi sento distrutta. E il peso di tutto questo mi è insopportabile. Tuttavia, dopo aver ricevuto migliaia di messaggi dai fan di Liam che chiedevano chiarezza ha voluto condividere uno spaccato del nostro rapporto". Nonostante il fatto che Payne l’abbia tradita con prostitute, Kate continua a parlare di Liam come dell’”amore della mia vita”. Fin dal primo incontro “ho capito che eravamo fatti l’uno per l’altra”.

Al Sun la content creator ha anche raccontato come ha saputo della morte del fidanzato: “Per fortuna non dai social. Un amico di Liam mi ha chiamato”. “Liam, angelo mio – scriveva poche ore dopo la tragedia sui suoi socia –. Sei il mio tutto. Voglio che tu sappia che ti ho amato incondizionatamente e che continuerò a farlo per il resto della mia vita”. Non è chiaro se Kate fosse a conoscenza delle difficoltà psicologiche che attraversava il compagno. In ogni caso non si aspettava che potessero condurlo alla morte.