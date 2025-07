Liam Gallagher nella bufera: il tweet con insulto razzista e le scuse ai fan sudcoreani

A pochi giorni dall’inizio dell’attesissimo ‘Oasis Live 25 Tour’, Liam Gallagher è finito al centro delle polemiche dopo aver pubblicato (e successivamente cancellato) un tweet contenente un presunto insulto razzista, rivolto involontariamente ai fan asiatici della band, in particolare a quelli sudcoreani. Vediamo cosa è successo.

Il 52enne frontman degli Oasis, che tornerà sul palco insieme al fratello Noel Gallagher per la prima volta dal 2009, ha postato su X la parola “ching chong”, un termine notoriamente offensivo e storicamente usato per ridicolizzare le lingue e culture dell’Asia orientale.

Cosa significa ‘ching chong’

"Ching chong" è un'espressione offensiva e razzista usata per deridere le lingue e le persone di origine asiatica, in particolare cinesi o dell'Asia orientale. È una caricatura sonora e priva di significato che imita in modo dispregiativo la fonetica delle lingue asiatiche, spesso usata in contesti di bullismo o discriminazione. Si tratta di un termine con una lunga storia di utilizzo per umiliare, ridicolizzare o escludere le persone asiatiche, e quindi è considerata inaccettabile e offensiva in contesti educati o rispettosi. Anni fa, qualcosa di simile successe anche al campione NBA Shaquille O’Neal che, per prendere in giro l’avversario cinese Yao Ming lo apostrofò usando la parola ‘ching chong’ salvo poi scusarsi pubblicamente.

Le scuse del cantante alla vigilia dell’inizio del tour mondiale

Sorry if I offended anyone with my tweet before it wasn’t intentional you know I love you all and I do not discriminate. peace and love LG x — Liam Gallagher (@liamgallagher) July 1, 2025

L’episodio ha provocato immediate reazioni da parte dei fan sudcoreani, che hanno espresso delusione e indignazione. “Liam, non puoi dire certe cose”, ha scritto l’utente. Il cantante, inizialmente, ha risposto con ironia: “Perché no?” E quando un altro utente lo ha avvertito che stava rischiando di offendere i suoi stessi fan, Liam ha risposto con un tono scherzoso: “Rilassati”. In altri messaggi, oggi rimossi ma circolati tramite screenshot, Liam avrebbe descritto la parola incriminata come un “antico processo mentale” e persino “vecchio di milioni di anni”. Fatto sta che la polemica è esplosa proprio mentre la band si prepara a esibirsi davanti a più di 70 mila fan sabato 5 luglio a Cardiff, tappa inaugurale di una tournée mondiale che toccherà anche la Corea del Sud a ottobre, con uno show previsto al Goyang Stadium, nei pressi di Seoul. Nel giro di qualche ora, Liam Gallagher ha cancellato i messaggi incriminati e ha pubblicato un post di scuse: “Mi dispiace se ho offeso qualcuno con il mio tweet precedente, non era mia intenzione. Sapete che vi voglio bene e non discrimino nessuno. Pace e amore”.