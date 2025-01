Chi è Liala Antonino, la figlia di Licia Colò

Nei giorni scorsi, il pubblico ha conosciuto meglio Liala Antonino, figlia di Licia Colò e ospite con la madre nel programma condotto da Caterina Balivo ‘La volta buona’, in onda su Rai 1 dalle 14 circa, dal lunedì al venerdì. La ragazza si è raccontata e ha parlato della sua infanzia e della donna che è oggi.

Liala Antonino, il ritratto della figlia di Licia Colò

Il legame tra Licia Colò e la figlia Liala Antonino è sempre stato forte e complice. La ragazza è nata dall’amore con l’ex marito Alessandro Antonino. La conduttrice – attualmente impegnata con ‘Eden’ e volto indimenticabile anche di ‘Geo & Geo’ e ‘Alle falde del Kilimangiaro’, nel 2004 ha incontrato e sposato Alessandro e dal loro matrimonio è nata Liala, l’anno successivo, nel 2005. La coppia, dopo circa vent’anni di matrimonio, si è separata nel 2023.

Dalla madre ha ereditato diverse passioni, dalla natura all’ambiente. Col passare del tempo è diventata una grande appassionata di viaggi. Oggi è una travel blogger e sogna di lavorare nel mondo della televisione e del cinema, affascinata da sempre dal lavoro della madre.

Ha spiegato alla Balivo che quando non poteva seguire la madre nei viaggi di lavoro, non si è mai sentita sola: “Non ho sofferto l’assenza di mamma, ero sempre con persone che mi volevano bene. Con i nonni mangiavo sul divano, davanti alla tv. Crescendo io e mia mamma siamo diventate ottime amiche”. E ha sottolineato di non aver particolarmente sofferto per il divorzio dei suoi genitori: “Non ho minimamente sentito la loro separazione, ho un ottimo rapporto con entrambi: doppi regali, doppie vacanze”. E tra i valori ricevuti, c’è quello legato al denaro: “I soldi? Mamma e papà mi hanno insegnato il valore dei soldi, vivo da sola e mi mantengo da sola. Non è stato un distacco drammatico perché lei non c’era e quindi siamo un po’ abituate. Le faccio le lasagne da mettere nel congelatore. Mi piace cucinare, una passione coltivata dalla mia nonna napoletana”.

Qualche mese fa, ospite nel programma di Diaco, Liala ha raccontato luci e ombre della sua giovinezza. Ha sottolineato il forte rapporto con la madre (“Da quando sono nata mamma mi portava nei suoi viaggi di lavoro. Ho avuto modo di conoscere il mondo delle riprese, spesso ero dietro le quinte, la fermavano per strada”) ma anche le difficoltà legate all’estrema popolarità della Colò che, in certe occasioni, è stata fonte di bullismo, non solo dai compagni di scuola ma – ha raccontato – anche da parte di alcuni professori: “Mi prendevano in giro per il fatto che fossi figlia di un personaggio famoso. Mi dicevano ‘Hai gli schiavi in casa?’. Ci sono stata male, spesso ho nascosto il fatto di essere figlia di mia madre. L’immagine che mi veniva attribuita era sempre negativa”.

Il suo profilo Instagram è seguito da oltre 12.000 followers e, insieme ai selfie – da sola e in compagnia del suo cane – pubblica anche diversi scatti sul set, tra i suoi impegni di modella e nella produzione di programmi televisivi, come assistente alla regia. Sulla sua vita privata è molto riservata e non si sa – attualmente – se sia fidanzata o single.