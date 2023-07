L’hip hop compie cinquant’anni Una rivoluzione nata nel Bronx

Data per scontata l’arbitrarietà delle “date di nascita“ dei generi musicali, è comunque realistico, e supportato dalle fonti, affermare che l’11 agosto può essere indicato come la data di nascita dell’hip hop. La più grande rivoluzione musicale, culturale e industriale degli ultimi decenni ha dunque cinquant’anni. In questo caso sono state le istituzioni a sancire l’atto fondante: nel 2021 il Senato Usa non solo ha dichiarato novembre come il mese di celebrazione dell’hip hop, ma ha anche sancito che quella festa organizzata l’11 agosto al 1520 di Sedwick Avenue in un “Block“ del West Bronx in cui dj Kool Herc ha messo i dischi per un centinaio di persone ne è il primo passo ufficiale.

Lo riconosce perfino Grandmaster Flash, il suo primo rivale e figura capitale per la nascita di questo genere. Il laboratorio di questa rivoluzione è stato il Bronx, che negli anni ‘70 era una delle zone urbane più pericolose e degradate del mondo, l’immagine simbolo, usatissima dal cinema e dalla serie tv, della metropoli distopica.

Il primo passo verso l’esplosione commerciale dell’hip hop risale al 1978 ed è Rapper’s Delight della Sugarhill Gang che sovrappose una rilettura di un testo dei Cold Crush Brothers a una base tratta da Good Times degli Chic. Oggi l’hip hop è un’industria miliardaria e dominante e, com’è normale che sia, si è evoluto in mille generi e sottogeneri che vanno dalle cose più commerciali a quelle più sperimentali.